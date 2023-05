Suomalaisilla on huono itsetunto ja suomalaisilla miehillä vasta huono itsetunto onkin. Tosin harva mies ymmärtää, että se on heidän ongelmiensa ydin. Sen sijaan naiset ovat self help -oppaiden suurkuluttajia ja hakevat myös miehiä helpommin apua, kun pään sisällä myllertää. Oma diagnoosi on, että ainakin vaivana on itsetunto-ongelmat.

Näin voi mutkat suoriksi -otteella kuvata muutaman vuosikymmenen populaaripsykologiassa ja terapiakulttuurissa vallalla ollutta itsetunnon kohottamisbuumia.