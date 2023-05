Miro Vaanela esittelee keittiön mukavuuksia. Molemmilla asukkailla on yksi lautanen ja yksi muki. Ne on nopeasti tiskattu.

Alun perin Anna Saaren ja Miro Vaanelan oli tarkoitus vain lainata retkeilyauto ja kokeilla siinä asumista kevään aikana.

– Sovimme, että nyt mennään kerrankin rauhallisesti niin, että lainataan tai vuokrataan joltain tutulta auto, joka on kesäkäytössä. Asutaan siinä pääsiäiseen asti ja katsotaan sitten, tykkäämmekö siitä vai emme, Anna Saari kertoo.

Pariskunta törmäsi kuitenkin retkeilyautoja katsellessaan tarjoukseen, jota eivät voineet ohittaa.

He päätyivät ostamaan itselleen uuden retkipakun, joka on samalla Annan ensimmäinen auto ja Miron ensimmäinen omistusasunto. He irtisanoivat asuntonsa vuokrasopimuksen.

– Saimme auton helmikuun viimeisellä kokonaisella viikolla, ja siitä saakka olemme tässä nukkuneet. Aluksi meillä oli vielä backuppina kämppä, mutta maaliskuun alusta asti olemme olleet ilman sitä.