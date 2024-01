Suomen riistantutkijat ja riista-asioista päättävät henkilöt kokoontuvat Ouluun tiistaina ja keskiviikkona 23.–24. tammikuuta valtakunnallisille Riistapäiville. Tunnelma on odottava, sillä käsiteltävänä on isoja muutoksia. Ne liittyvät maankäyttöön, eläintauteihin ja monimuotoisuuteen. Osaammeko nyt ennustaa sen, mitä emme osanneet vuosikymmeniä sitten?

Riistapäiviä on järjestetty vuodesta 1990 lähtien. Teemat ovat vaihdelleet. On tarkasteltu niin siivekkäitä, sorkilla kulkevia kuin kynnen jälkiä jättäviä, saalistavia ja niiden saaliita. On esitelty eläinkantoja ja kannan seurantoja ja niiden menetelmiä. On tarkasteltu lajien vuorovaikutussuhteita ja eri lajien hyötyjä ja haittoja suhteessa yhteiskuntaan. Välillä on katsottu taaksepäin, välillä eteenpäin, mutta aina teemat ovat jollakin tavalla käsitelleet tai pyrkineet tunnistamaan muutosta.