Uusien koronatartuntojen määrä on hienoisessa laskussa Oulussa. Oulun kaupungin mukaan viime viikolla uusien tartuntojen määrä oli 24 prosenttia alhaisempi kuin edeltävällä viikolla.

Sairaalahoidon tarve on kuitenkin pysynyt korkealla sekä erikoissairaanhoidossa että kaupunginsairaalassa. Koronapotilaiden määrä vaatiikin järjestelyjä, jotka häiritsevät tai lykkäävät normaalia toimintaa.

Sairaanhoidon kuormituksen vuoksi Pohjois-Pohjanmaan koronakoordinaatioryhmä kokoontui maanantaina ja suositti uusia rajoituksia. Oulun kaupungin tiedotteessa todetaan, että uusia rajoituksia on aluehallintoviraston päätöksellä tulossa todennäköisesti voimaan jo tällä viikolla.

Maanantaina Oulun kaupunginsairaalassa oli 13 koronapotilasta ja Oulun yliopistollisessa sairaalassa 31 potilasta.

Viime viikolla kaupunginsairaalassa kuoli neljä koronapotilasta. Lisäksi yksi asukas menehtyi Hiirosen yksikössä.

Viime viikolla todettiin asukkaiden ja työntekijöiden koronatartuntoja useissa hoitoyksiköissä. Tartuntoja todettiin seuraavasti: Esperi hoivakoti Albert yksi tartunta työntekijällä, Hiirosenkoti E8 yksi tartunta työntekijällä, Mainiokoti Sulka: seitsemän tartuntaa asukkailla ja yksi työntekijällä, Caritas Veturi yksi tartunta työntekijällä, Uittokoti yksi tartunta työntekijällä ja Teppola yksi tartunta työntekijällä.

Uusia koronatartuntoja kaikkiaan 635, rokotukset etenevät

Koronanäytteistä 13,5 prosenttia oli positiivisia.

Tartunnan jäljityksessä on Oulun kaupungin mukaan edelleen 7–9 päivän viive, jota kurotaan pienemmäksi. Kolmen viime viikon tartunnoista tartuntalähde on suurelta osin yhä jäljittämättä.

Viime viikolla uusia koronatartuntoja todettiin Oulussa kaikkiaan 635.

Rokotekattavuus on noussut Oulussa kaikissa ikäryhmissä. Oulussa rokotettiin viime viikolla 14 806 henkilöä, mikä on noin 36 prosenttia kuin edellisellä viikolla. Rokotetuista suurin osa, 11 856 otti kolmannen koronarokotteen. Ykkösrokotetta jaettiin 1 792 annosta ja kakkosrokotetta 1 158 kappaletta. Oulussa yli 12-vuotiaista kerran on rokotettu 88,7 prosenttia ja kahdesti 83,4 prosenttia.

Tällä hetkellä Oulussa kolmanteen rokotukseen voivat varata ajan vain 60 vuotta täyttäneet, sitä vanhemmat ja riskiryhmäläiset. He voivat varata ajan, kun toisesta rokotuksesta on kulunut 3–4 kuukautta.

Limingantullin walk in -rokotuspiste on auki vielä ennen joulutaukoa tiistaina kello 8.30–15.30. Seuraavan kerran rokotuksia pistetään Limingantullissa maanantaina 27. joulukuuta.