Videon välityksellä senaatille puhunut Kansallisen allergia- ja tartuntatauti-instituutin johtaja Anthony Fauci kertoi mietteitään koronatoimenpiteiden purkamisesta. Kuva: WIN MCNAMEE / POOL

Yhdysvaltojen johtava tartuntatautiasiantuntija Anthony Fauci varoitti maan senaattia koronarajoitusten liian nopeasta purkamisesta senaatin kuulemisessa tiistaina.

Kansallisen allergia- ja tartuntatauti-instituutin johtaja Fauci kertoi, että rajoitusten liian aikainen purkaminen voisi lisätä koronavirustapauksia. Koronavirukseen on menehtynyt jo 80 000 amerikkalaista.

Kongressin ylähuoneelle senaatille Fauci totesi kolmen ja puolen tunnin kuulemisessa, ettei virus ole vielä hallinnassa Yhdysvalloissa.

– Uskon, että menemme oikeaan suuntaan, mutta oikea suunta ei tarkoita, että hallitsisimme tämän taudin täysin, sanoi Fauci tiistaina.

Pyysi osavaltioita odottamaan

Fauci pyysi senaatin kuulemisessa osavaltioita seuraamaan terveysviranomaisten suosituksia ja odottamaan merkkejä, kuten väheneviä virustapauksia, ennen rajoitusten purkamista.

Yhdysvaltojen presidentti Donald Trump on rohkaissut osavaltioita lopettamaan viikkoja kestäneet taloussulut ja palauttamaan tärkeiden toimijoiden toimintakyvyn. Fauci kuitenkin varoitti, että liian aikainen talouden uudelleen käynnistäminen voi aiheuttaa tarpeettoman kärsimyksen ja kuoleman lisäksi takaiskun talouden palautumiseen.

Senaatin kuuleminen toi Yhdysvaltojen presidentin Donald Trumpin koronapolitiikkaa vastustavan mielenosoittajan kadulle.

Jotkut osavaltiot ovat jo aloittaneet rajoitusten poistamisen. Toiset taas ovat suunnitelleet purkavansa koronatoimia toukokuun puolesta välistä alkaen. Esimerkiksi New Jerseyn kuvernööri Phil Murphy sanoi tiistaina, että hän aikoo ilmoittaa joitain alustavia toimia koronarajoitusten poistamiseksi, vaikka New Jerseyn osavaltio on tällä hetkellä koronan suhteen Yhdysvaltojen vaaravyöhyke.

Luultavasti enemmän kuolemia

Senaatin kuulemisessa Fauci kertoi olevansa samaa mieltä joidenkin terveysasiantuntijoiden kanssa siitä, että Yhdysvalloissa on luultavasti kuollut koronavirukseen enemmän ihmisiä kuin nyt on ilmoitettu.

Fauci sanoi, että esimerkiksi New Yorkin kaupungissa, jossa korona on ollut terveydenhuoltojärjestelmälle todella vakava haaste, on mahdollisesti jätetty laskematta kotona kuolleita ihmisiä.

Fauci puhui senaatissa myös koulujen ja yliopistojen mahdollisesta avautumisesta ja mutkattomasta suhteestaan maan presidenttiin.

Tartuntatautiasiantuntija Fauci on ollut omaehtoisessa karanteenissa sen jälkeen, kun kahdella Valkoisen talon työntekijällä diagnosoitiin koronavirus. Senaatille Fauci puhui videon välityksellä.