Kuva: fortum

Energiayhtiö Fortumin hankkima pääomistus saksalaisesta Uniperista nousee mitä todennäköisimmin Suomen taloushistorian epäonnistuneimmaksi kaupaksi.

Paremmaksi – tai pikemminkin pahemmaksi – on vaikea enää pistää. Uniperin pää on painunut pinnan alle nopeasti Venäjän aloittaman sodan ja kaasutoimitusten katkeamisten jälkeen. Yhtiön liiketappio on huidellut alkuvuonna lähellä 600 miljoonaa, mutta sen lisäksi tulossa on miljardien häviöt nettotulokseen.