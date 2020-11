Kirjastoissa ei voi nyt viettää aikaa, mutta pikakäynnit esimerkiksi varausten noutoa varten ovat mahdollisia. Kuva: Janne Körkkö

Oulun kaupungin kirjastopalvelut ja liikuntapalvelut ovat tarkentaneet sunnuntaina annettuja koronaohjeita.

Oulun kaupungin kirjastot palvelevat 1.–18. joulukuuta rajoitetusti. Tiedotteen mukaan avoinna oleviin kirjastoihin rajataan asiointialue ja asiakasmäärää rajoitetaan. Pääkirjastossa voi olla yhtä aikaa 30 asiakasta, Haukiputaan, Kiimingin ja Oulunsalon kirjastoissa 20 asiakasta ja muissa kirjastoissa 5–10 asiakasta.

Aseman, Hiukkavaaran, Jäälin, Kastellin ja Puolivälinkankaan kirjastot ovat kiinni, koska kyseiset kirjastot sijaitsevat monitoimitalojen yhteydessä eikä niillä ole omaa sisäänkäyntiä.

Avoinna olevissa kirjastoissa on käytössä pika-asiointi itsepalveluna. Kirjastoista voi noutaa varauksia ja niihin voi jättää palautuksia. Tiedotteen mukaan kirjastoon ei voi jäädä oleskelemaan eikä etsimään aineistoa hyllystä, lukemaan lehtiä tai käyttämään lukusalia. Rajatuilla asiointialueilla on esillä uutuuskirjoja, pikalainoja ja jouluaineistoa. Kirjastoautoista on mahdollista hakea varauksia ja niihin voi jättää palautuksia.

Kirjastojen omatoimikäyttö ei ole mahdollista.

Kirjastoissa ei oteta vastaan käteismaksuja vaan välttämättömät maksut tulee maksaa lähimaksuna pankkikortilla. Maksut voi suorittaa myös OUTI-verkkokirjastossa verkkomaksuina.

Asiakkaiden tekemät varaukset kirjastojen tiloihin ja laitteisiin perutaan 1.12. alkaen. Kirjastoihin jätetään asiakaskoneita noin 15 minuutin pituista, välttämätöntä pikakäyttöä varten. Kirjaston tapahtumat perutaan tai siirretään järjestettäväksi myöhemmin etätapahtumia lukuun ottamatta.

Lainojen eräpäivät on siirretty ja ne ovat aikaisintaan 11.1.2021 lukuun ottamatta myöhässä olevia lainoja. Lainoja voi uusia kymmenen kertaa.

Kirjaston keskitetty asiakaspalvelu neuvoo numerossa 08 558 47337 ja sähköpostitse osoitteessa info.kirjasto@ouka.fi.

Sisäliikuntapaikat kiinni, ulkoliikuntapaikat auki

Oulun kaupungin sisäliikuntapaikat suljetaan tiistaina. Uimahallit, kuntosalit, liikuntahallit ja -keskukset, Ouluhalli ja jäähallit ovat suljettuina ainakin 18. joulukuuta asti. Myös Tuiran uimalan pukeutumistilat suljetaan.

Liikuntapalveluiden kautta varattavia koulujen ja päiväkotien iltakäyttöä ei ole. Ohjatut ryhmät niin sisä- kuin ulkoliikunnassa jäävät tauolle.

Kaupungin tiedotteen mukaan ulkoliikuntapaikat pidetään toistaiseksi auki, samoin urheilukeskukset ja niiden pukuhuoneet. Pukuhuoneissa on maskisuositus ja niissä tulee noudattaa 1–2 metrin turvavälejä.

Kilpa- ja huippu-urheilun harjoittelu- ja kilpailumahdollisuudet turvataan.

Ottelutapahtumat suositellaan järjestettäväksi ilman yleisöä. Näiltä osin päätökset tekee aluehallintovirasto.

Tiedotteen mukaan Oulun kaupungin johtoryhmä edellyttää myös yhdistyksiä ja urheiluseuroja keskeyttämään ryhmäharrastustoiminnan sekä lapsilta että aikuisilta.

Johtoryhmä suosittelee myös vahvasti yksityisten toimijoiden sulkevan sisäleikkipaikat ja kuntosalit sekä ryhmäliikuntaan, kontaktilajeihin, joukkueurheiluun ja muuhun vastaavaan liikuntaan käytettävät tilat.

Myös kylpylöiden ja yleisten saunojen sulkemista suositellaan vahvasti.

Oulu10-palvelupisteet auki rajoitetusti

Oulu10-palveluiden asiointipisteet ovat auki rajoitetusti. Asiointipisteet Torikadulla, Oulunsalossa, Kiimingissä, Haukiputaalla, Ylikiimingissä ja Yli-Iissä ovat auki maanantaista perjantaihin supistetuin aukioloajoin kello 9–16.

Kaupunki suosittelee hoitamaan asioinnin puhelimitse, chatissa tai sähköpostilla ja asioimaan asiointipisteillä vain välttämättömissä tilanteissa. Tiedotteen mukaan asiakaspalvelijat vastaavat kysymyksiin myös Oulun kaupungin Facebook- ja Twitter-sivuilla sekä WhatsAppissa, numerossa 0400 111 001.

Oulun kaupungin sähköiset palvelut on koottu sivustolle www.ouka.fi/oulu/verkkoasiointi.





Kello 15.03: Lisätty liikuntapalveluiden ohjeet.

Kello 15.31: Lisätty Oulu10:n tiedot.