Petteri Orpon neljän puolueen hallitus ei kaadu ainakaan ensi viikon eduskuntaäänestyksessä. Tämän päätelmän voi tehdä siitä, että hallitus löi torstaina yhteisvoimin lukkoon tiedonannon yhdenvertaisuuden, tasa-arvon ja syrjimättömyyden edistämisestä.

Tiedonannon taustalla on kohu rasistisesta kielenkäytöstä. Siihen on lähimenneisyydessä ja vähän varhemminkin syyllistynyt osa perussuomalaisten nykyisistä ministereistä ja kansanedustajista. Rasismin vastustamisen olisi voinut sanoa nikottelematta myös tiedonannon otsikossa.

Tiedonannossa luvataan, että hallitus ja sen jokainen ministeri irtisanoutuu rasismista, vastustaa kaikenlaista ääriajattelua ja sitoutuu työskentelyssään aktiiviseen työhön rasismia vastaan Suomessa ja kansainvälisesti.

Teksti on jämäkkää ja perustelua. Hallitus, jonka suhtautuminen rasismiin on epäselvä, on monissa kansainvälisissä yhteyksissä kyseenalainen kumppani.

Kun periaatteet on nyt kirjattu paperille, niistä kiinni pitämistä on entistä helpompi seurata. Jos rasistiset puheet jatkuvat, kyseenalaistuu myös pääministerin arvovalta ja uskottavuus.

Hallituspuolueista teema on kuohuttanut tunteita ennen kaikkea RKP:ssa ja perussuomalaisissa. RKP on vaatinut perussuomalaisilta "aitoa katumusta". Sitä ei kuitenkaan ole nähty, eikä puheenjohtaja Riikka Purra ole luvannut "katumusharjoituksia" tulevankaan. RKP:ssa vaatimus onkin hiljaa haudattu, jotta hallitusyhteistyö ei vaarannu.

Perussuomalaisissa syytöksiä rasismista on pidetty perusteettomina. Uhriutuminen on ollut vahvaa.

Kuva: Maiju Teeriaho

Lähtöoletuksena voi pitää, että ministerien kielenkäyttö pysyy korrektina.