Kirsi Nurmi on kuulunut viime vuosina IFK Göteborgin kantaviin voimiin. Vuoden 2012 nuorten maailmanmestari edustaa jatkossa oululaista SK Pohjantähteä. Kuva: Suunnistusliitto/Timo Mikkola

SK Pohjantähti saa riveihinsä huippuvahvistuksen. Viime vuodet IFK Göteborgia edustanut Kirsi Nurmi siirtyy oululaisseuraan.

Vaasalaislähtöinen Nurmi, 27, on todistanut taitonsa jo useaan otteeseen. Vuonna 2012 hän juhli pitkällä matkalla nuorten maailmanmestaruutta ja on sen jälkeen edustanut Suomea eri arvokisoissa.

Viime vuonna Kangasalla juostun Venlojen viestin toinen osuus pelkisti hyvin, minkä tason urheilija on kyseessä. Nurmi lähti taipaleelleen kahdeksannelta sijalta ja toi IFK Göteborgin ykkösenä vaihtoon, yli puolentoista minuutin erolla seuraavaan joukkueeseen.

– Se on yksi urani hienoimmista kokemuksista – sellainen, joka säilyy mielessä pitkään. Toivottavasti vastaavia on luvassa lisää Pohjantähden mukana, Nurmi pohjustaa.

IFK Göteborg sijoittui lopulta Venlojen viestissä toiseksi. Myös Pohjantähti lukeutuu lajin eliittiseuroihin. Marika Teinin tähdittämä joukkue on aina yksi klassikkoviestien voittajakandidaateista.

– Tuskin Pohjantähden menestysnäkymä muuttuu mukaantuloni myötä ainakaan huonommaksi, Nurmi nauraa.

Seuranvaihto tuli ajankohtaiseksi, kun Nurmi sai lääkäriopintonsa pakettiin Ruotsissa ja muutti takaisin Suomeen. Pohjantähteen liittyminen oli Nurmelle luonteva valinta.

– Pohjantähdessä oikeastaan kaikki ihmiset ovat minulle entuudestaan tuttuja. On kiva seurahenki ja ryhmä samanhenkisiä tyttöjä, joilla kaikilla on tavoitteet korkealla, Nurmi suitsuttaa.

Pikkuhiljaa takaisin tositoimiin

Koronaviruspandemian myötä myös suunnistuksen kalenterit on myllätty uusiksi. Kilpailutoiminta on käynnistymässä pikkuhiljaa.

– Näillä näkymin kilpailen itse ensimmäisen kerran 18. heinäkuuta Lahdessa, mutta tulostavoitteita on asetettu vasta elokuisiin Viestiliigan kisoihin sekä SM-kisoihin, Nurmi valottaa.

SM-kisoista ensimmäisenä ohjelmassa on keskimatka 30. elokuuta Jyväskylässä.

Joukkueenjohtaja Juha Haajasen mukaan SK Pohjantähti leireilee heinäkuussa Rovaniemellä, ensi vuoden Jukolan viestin maisemissa. Lappilaisen maaston erityispiirteet tulevat urheilijoille tutuiksi jo hyvissä ajoin ennen h-hetkeä.

Keväällä siirtynyt Tiomila-viesti on tarkoitus järjestää 26.–27. syyskuuta Idren tunturikeskuksessa Ruotsissa.

Nurmi seuraa Tiomilan ympärillä käytävää keskustelua myös tuoreen lääkärin näkökulmasta.

– Koronavirustilanne on tällä hetkellä Ruotsissa aika erilainen kuin Suomessa. Jotenkin on vaikea kuvitella, että ihmiset haluaisivat joka puolelta Idreen lähteä. Ja mikä sitten on kisan arvo, jos vain osa porukasta on paikalla?

Toki Nurmi odottaa muiden tavoin paluuta tositoimiin.

– Kiva, jos pääsemme kisailemaan Suomessa kunnolla syksyn aikana.

Kaikki yhteiset kokemukset Pohjantähden suunnistajien kanssa pohjustavat menestystä ensi vuoden suurviesteissä, joihin oululaisseura lähtee vahvempana kuin kenties koskaan aiemmin.