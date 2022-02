Jatkuuko Tervareiden vire sunnuntaina, kun vastaan asettuu SC Riverball Joensuusta? Arkistokuva. Kuva: Kontiainen Jarmo

Alkukauden Futsalin Ykkösessä tuloksellisesti heikosti pelannut Tervarit on löytänyt vuoden alussa oivan vireen. Voidaan sanoa, että yksi sarjan alisuorittajista heräsi taistelemaan sarjapaikastaan kreivin aikaan.

Tervarit ei ole hävinnyt tänä vuonna vielä peliäkään. Se haki tasapelipisteen Vaasasta sarjakärki FC Kiiston vieraana ja voitti kaksi seuraavaa ottelua.

Matkaa ensimmäisen putoajan paikalla majailevaan paikalliskilpailijaan on enää neljä pistettä ja Tervareilla on tilillään yksi ottelu vähemmän kuin FC OPA:lla.

Maalin tappiot ovat tulleet Tervareille tällä kaudelle tutuiksi. Niin myös kauden avauksessa, kun Riverball piti pisteet Joensuussa 3-2 voitolla.

Paljon on kuitenkin tuosta hetkestä muuttunut. Nyt kotijoukkueella on allaan kaksi henkisesti tärkeää peräkkäistä voittoa ja suunta on ylöspäin.

Kaleva näyttää tilaajilleen sunnuntaina 6. helmikuuta Futsal-Ykkösen kamppailun Tervarit–SC Riverball selostettuna monikameralähetyksenä. Pääset katsomaan lähetystä myös euron tutustumistilausta vastaan osoitteessa kaleva.fi/live.

Suora lähetys Ouluhallin palloilusalista käynnistyy kello 12.50 ja itse ottelu kello 13. Ottelusta tulee myöhemmin tallenne.