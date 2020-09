Olipa kerran kassakaappimurto on Oulun teatterin syksyn ensimmäinen ensi-ilta. Suomen kantaesityksen on ohjannut ja suomentanut Fiikka Forsman. – Miten vaikeaa voisi olla tehdä poliisitutkintaa näin herkullisessa jutussa! Koska hyvä tarina on aina parempi kuin totuus, Forsman sanoo.

Kuva: Pekka Peura