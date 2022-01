Tanssinopettaja Nellinoora Paju ja CityTeensTrainees-juniorimuodostelman treenit. – On helppoa lähteä opettamaan, kun hallussa on paljon lajikirjoa. Twerkkauksesta kansantanssiin kaikkea siltä väliltä on kokeiltu, Paju sanoo.

Kuva: Jarmo Kontiainen