Roudan uusi taiteellinen johtaja Jouni Järvenpää aikoo tuoda Kajaaniin tuliaisia Turusta, missä hän on työskennellyt 2010-luvulla. – Toivottavasti. Myös luonteeni vuoksi olen ollut aina huono kunnioittamaan rajoja, ettei saisi tehdä yhteistöitä, hän toteaa. Kuva: Janne Körkkö

Jouni Järvenpää on oululaisille oikein tuttu tanssija ja esiintyjä jo 1990-luvulta. Nuoresta steppimestarista on kehittynyt tuottelias koreografi ja tanssija. Viimeiset yhdeksän vuotta Järvenpää on työskennellyt Turussa. Elokuussa hän aloittaa Routa Companyn taiteellisena johtajana Kajaanissa.

Kainuulainen tanssin tuotantokeskus Routa on osa Pohjoista tanssin aluekeskusta yhdessä JoJo – Oulun Tanssin Keskuksen, Pyhäsalmen Tanssi ry:n ja Tanssiteatteri Rimpparemmin kanssa.