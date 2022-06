Tanssikarnevaalit Rotuaarilla Kuva: Maiju Pohjanheimo

Neljä kouluikäistä tanssijaa seuraavat tanssiopettajan ohjeita tyhjähköllä Rotuaarilla keskiviikkoiltana. Käynnissä on verryttely, minkä jälkeen päästään osuuteen, joka on luultavasti lapsille mieluisin: TikTok-tanssit. Tanssitunnin edetessä paikalle saapuu yhä useampi pieni tanssija, ja lopulta heitä on jo noin kymmenen. Kaikki tuntuvat jo jollain tapaa tuntevan esitellyt tanssit, joten opetus ei liene haastavaa.

Joka viikko pidettävät kesätanssit käynnistyivät Rotuaarilla. Kello viideltä alkavassa ilmaistapahtumassa on tarjolla opetusta halukkaille erilaisissa tanssilajeissa, sekä lopuksi vapaamuotoiset tanssit, joita saa jatkaa "niin pitkään kuin tanssijoilla jalka nousee". Tanssahtelu tapahtuman puitteissa loppuu kuitenkin viimeistään yhdeksältä.