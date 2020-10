– Meille on tullut jatko-opiskelijoita, jotka haluavat muuttaa maailmaa, tehdä sellaista, jolla on merkitystä. Sellaisia ihmisiä tarvitaan, he ovat osa ilmastonmuutoksen ratkaisua, energiatehokkuuden professori Jero Ahola sanoo.

Kuva: Arttu Laitala