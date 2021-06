Katariina Kaitue ja Pertti Koivula tanssivat ikimuistoisesti suomalaisen tangon tahtiin 1990-luvun suosikkielokuvassa Onnenmaa. Kuva: Dada-Filmi Oy

Onnen maa

TV2 klo 14.45





Valentin Vaalan ohjaama Ihmiset suviyössä ei ole ainoa elokuva, jossa Suomen kesän syvää olemusta saatiin puristettua kompaktiin tunnin pakettiin. Ohjaaja Markku Pölösen läpimurrossa Pertti Koivula on kaupunkiin muuttanut Tenho, joka 1960-luvun alussa palaa kotiseudulle Pohjois-Karjalaan. Farkut eivät vaihdu verkkarihousuun, mutta teryleenit ovat tikissä, kun tanssilava kutsuu. Katariina Kaitue on Virve, joka saa tuhlaajapojan sydämen pomppimaan. Reijo Taipale tulkitsee tangot, jotka loksauttavat lukot auki suomalaisista sydämistä. (Suomi 1993)

Kulkuri ja joutsen

TV2 klo 15.45





Kakkosen juhannusputki kotimaista musiikkelokuvaa päättyy yhdeksältä alkavaan Rentun ruusuun. Mukana on Onnen maan ohella tämäkin nostalgiapala, jossa Timo Koivusalo muisteli Tapio Rautavaaran ja Reino Helismaan ystävyyttä. Kerronta on ohjaajalle tyypillistä silottelua, mutta roolit menivät oikeille miehille. Tapio Liinojan Rautavaarassa on lämmintä rosoa. Martti Suosalon Helismaa on armoitettu, kyyninenkin sanaseppo, jonka herkkä sisin pilkahtelee kauniisti kuin iltarusko. (Suomi 1997)