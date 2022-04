Helsinki

Presidentti Sauli Niinistö ei osallistu tänä vuonna veteraanipäivän pääjuhlaan, koska hänellä on koronatartunta. Arkistokuva. Kuva: Jussi Leinonen

Presidentti Sauli Niinistö ja hänen puolisonsa Jenni Haukio kiittävät sotien veteraaneja ja lottia.

Tänään vietetään kansallista veteraanipäivää muistuttamaan veteraanien jättämästä kallisarvoisesta perinnöstä, presidenttipari lausuu tiedotteessa.

Veteraanipäivä ajoittuu tänä vuonna sodan keskelle Venäjän hyökättyä Ukrainaan. Uutisten seuraaminen on tuonut monille mieleen Suomen sota-ajat, presidenttipari sanoo.

– Sotien jälkeiset sukupolvet saivat rakentaa Suomea vakaissa oloissa. Nyt kriisin koetellessa Eurooppaa on meidän kaikkien yhteinen tehtävämme huolehtia päättäväisesti Suomen turvallisuudesta. Päättäjien vastuulla on tehdä turvallisuutta vahvistavia ratkaisuja, mutta on meidän kaikkien yhteinen vastuumme rakentaa yhdessä entistäkin kestävämpää yhteiskuntaa.

Niinistö ja Haukio muistuttavat, että sotaveteraanien ja lottien uhraus ja esimerkki eivät unohdu.

– Teidän uhraustenne ansiosta saamme elää turvallisessa ja vakaassa Suomessa. Kiitos siitä.

– Suomi huolehtii turvallisuudestaan nyt ja tulevaisuudessa.

Veteraanipäivän valtakunnallinen pääjuhla järjestetään tänä vuonna Lappeenrannassa.

Valtioneuvoston tervehdyksen juhlassa esittää pääministeri Sanna Marin (sd.) ja Puolustusvoimien tervehdyksen kenraali Timo Kivinen.

Presidentti Niinistö ei osallistu juhlaan, sillä hänellä on todettu koronatartunta.