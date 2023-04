Helsinki

Hallitusta lähdetään kasaamaan vaalit voittaneen Kokoomuksen ja sen puheenjohtaja Petteri Orpon johdolla. Kuva: MAURI RATILAINEN MAURI RATILAINEN

Hallitustunnustelut aloitetaan toden teolla tänään. Tunnusteluissa selvitetään, mitkä puolueet jatkavat varsinaisiin hallitusneuvotteluihin.

Tunnusteluvaiheen vetäjästä sovitaan eduskuntaryhmien edustajien neuvottelussa aamupäivällä.

Nykykäytännön mukaan suurimman puolueen johtaja aloittaa hallitustunnustelut. Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo esittää puolueille tärkeistä asiasisällöistä kysymyksiä, joihin pyytää vastauksia. Samalla kysymykset julkaistaan.

Orpo sanoi keskiviikkona, että kysymykset tulevat koskemaan muun muassa julkisen talouden kuntoon saattamista, työllisyyttä, ostovoimaa, turvallisuutta, energiamurrosta ja ilmastonmuutosta.

– Pyrin siihen, että kysymysvaiheessa olisi aika laajalla skaalalla eri politiikan osa-alueita, hän vastasi toimittajille eduskunnassa.

Kysymysten joukossa on tavallisesti myös tiedustelu, onko puolue valmis osallistumaan suurimman puolueen johdolla koottuun hallitukseen. Ryhmä voi vastata tiedusteluun kieltävästi, jolloin puoluetta ei enää harkita hallitukseen.

Alkuviikkoon asti aikaa vastata

Orpo sanoi keskiviikkona pitävänsä todennäköisenä, että puolueille annettaisiin alkuviikkoon asti aikaa vastata. Aikataulu tarkentuu tänään.

Eduskuntaryhmät vastaavat kirjallisesti. Vastausten ja ryhmien kanssa käytyjen keskustelujen jälkeen vetäjä kutsuu koolle kaikki eduskuntaryhmät kertoakseen, mitkä puolueet siirtyvät hallitusneuvotteluihin.

Jo etukäteen keskusta on ilmaissut hyvin vahvasti, että sen paikka tällä vaalikaudella on oppositiossa. Myös vihreät on ilmaissut, että kynnys lähteä hallitusyhteistyöhön on äärimmäisen korkea. Vasemmistoliiton Li Andersson on kertonut, että puolue ei ole käytettävissä kokoomuksen ja perussuomalaisten varaan muodostettavaan hallitukseen.

Varsinaisissa hallitusneuvotteluissa sovitaan hallitusohjelman sisällöstä ja tehdään päätökset hallitukseen osallistumisesta. Neuvotteluiden aikana jokin puolue voi jättäytyä neuvotteluista pois ja jokin toinen ryhmä tulla uutena mukaan.