Helsinki

Pohjoismaissa kesäpäivänseisauksen läheisyyteen ajoittuu keskikesän juhla. Kuvituskuva arkistosta. Kuva: Heikki Uusitalo

Tänään on kesäpäivänseisaus eli vuoden pisin päivä pohjoisella pallonpuoliskolla. Napapiirin pohjoispuolella aurinko ei laske lainkaan horisontin alapuolelle ja eteläisessäkin Suomessa päivän pituus on lähes 19 tuntia. Eteläisellä pallonpuoliskolla päivä puolestaan on lyhimmillään.

Pohjoismaissa kesäpäivänseisauksen läheisyyteen ajoittuu keskikesän juhla. Suomessa juhannusaatto on perjantaina ja juhannuspäivä lauantaina.

Ilmatieteen laitoksen mukaan kesäpäivänseisauksen myötä kevät vaihtuu kesäksi tähtitieteellisessä vuodenkierrossa. Kesä kestää 94 päivää ja päättyy syyspäiväntasaukseen.

Kesäpäivänseisauksesta lähtien valoisa aika alkaa jälleen lyhentyä pohjoisella pallonpuoliskolla.