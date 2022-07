Hailuoto

Bättre Folk tuo Hailuotoon tuhansia uuden musiikin ja kirjallisuuden ystäviä. Kuva: Mirko Kovalainen/ Arkisto

Hailuodon Marjaniemessä tulevana viikonloppuna järjestettävä Bättre Folk vetää jälleen saareen uuden musiikin ja kirjallisuuden ystäviä. Tänä vuonna sanalla uusi on erityisen painoarvo, sillä tapahtuman luonnetta on haluttu hivuttaa lähemmäs alkuperäistä. Esiintyjäkaartissa on painotettu nyt edellisvuotta enemmän tuoreutta ja ajankohtaisuutta.

– Esiintyjäkattaukseen on haettu pienempiä ja uudempia artisteja lukuun ottamatta pääesiintyjiä. Tämä näkyy enemmän musiikkipuolella, kertoo tapahtuman isä Aki Roukala.