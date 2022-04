Tampere/Helsinki

Tappara on jääkiekon Suomen mestari – Näin voitto ratkesi Video: MTV

Tampereen Tapparan mestaruusjuhliin torstai-iltana päättynyt jääkiekon Liigan finaalisarja jää historiaan yhtenä vähämaalisimmista. Tappara nujersi viidennessä finaalissa Turun Palloseuran 1–0 ja vei Suomen mestaruuden voitoin 4–1.

Tappara hukkasi ensimmäisen katkopaikan tiistaina Turussa, mutta sai torstain kotiotteluunsa unelma-alun. Kevään aikana eturiviin noussut Joona Luoto viimeisteli 1–0-johdon jo avausminuutilla ja juhli pudotuspelien kahdeksatta täysosumaansa. Tehottomuudesta läpi finaalisarjan kärsineet turkulaisvieraat eivät onnistuneet nousemaan tasoihin 12 451 katsojan edessä.

– Yksittäisenä pelinä tämä oli kauden paras peli. Mahtava suoritus joukkueelta, että se tuli tällaisessa paikassa. Paine on kova katkaista kotona, kun kaikki laittavat viestejä "tänään kannu kotiin". Ei ole helppoa pitää fokusta. Olimme kärsivällisiä, Tapparan päävalmentaja Jussi Tapola kiitteli C Moren televisiolähetyksessä.

– Paras peli viimeiseen peliin ja mestaruus. Ei kai tässä voi muuta sanoa kuin ihan ookoo.

"Vaikeudet kasvattivat"

TPS nojasi matkalla finaaleihin Juuso Pärssisen, Markus Nurmen ja Mikael Pyyhtiän ykkösketjun tehoihin, mutta finaalisarjassa kolmikon tehot jäivät vähiin. TPS teki finaaleissa vain neljä maalia. Lukema on pienin sitten kevään 2009, jolloin neljä maalia tehnyt Kärpät jäi hopealle.

Ylipäätään Tappara ja TPS tekivät finaalisarjassa yhteensä vain 12 maalia. Lukema on liigahistorian toiseksi pienin. Pienempi lukema on nähty vain ensimmäisenä liigakeväänä 1976, jolloin TPS kaatoi Tapparan voitoin 2–0. Joukkueet tekivät tuolloin yhteensä vain kahdeksan maalia.

Tapola painotti Tapparan kärsivällisyyttä ja kauden aikana koettuja hetkiä. Hän nosti esiin CHL-pelin tiimoilta Saksaan tehdyn hukkareissunkin, kun vastustaja ei voinut pelata koronatartuntojen takia.

– Syksyn vaikeudet kasvattivat joukkuetta paljon ja hitsasivat joukkuetta. Olemme käyneet Münchenissäkin välillä harjoittelemassa ja syömässä illallista, Tapola sanoi.

– Meillä on huipputyyppejä joukkue täynnä. Se on ratkaisevaa joukkueessa. Kaikki pitää laittaa peliin, tuli voitto tai tappio.

Tapparalle 11:s liigamestaruus

Tämän vuoden mittelö mestaruudesta oli jo viides keskinäinen Tapparalle ja TPS:lle. Tappara on nyt kahden perinneseuran keskinäisissä välienselvittelyissä edellä mestaruuksin 3–2 ja siirtyi kaikkien aikojen eniten liigamestaruuksia rohmunneeksi joukkueeksi. Tapparalla ja TPS:llä oli ennen tätä kautta molemmilla kymmenen.

Kaikkiaan Suomen mestaruus on tamperelaisille jo 18:s, kun lukuun lasketaan edeltäjä TBK:nkin mestaruudet.

Edellisen kerran Kanada-maljan 2017 nostaneelle Tapparalle mestaruus on neljäs tällä vuosituhannella, mutta Kärpät on rohmunnut ajanjaksona peräti seitsemän. TPS:llä on kolme.

Vuosituhat alkoi TPS:n komennossa, mutta turkulaisten suuruuden aika päättyi kevään 2001 kultajuhliin. Vuoden 2010 yllätysosuman jälkeen Turussa on tuuleteltu karsintojen välttämistä, mutta pari viime kautta ovat alleviivanneet TPS:n uskottavuuden palautuksen. Raimo Helminen vei TPS:n hopealle vuosi sitten ja Jussi Ahokas tänä keväänä.

TPS saavutti peräkkäiset mitalit edellisen kerran 2000 ja 2001, joten viime ja tämän kevään hopeamitaleissa on positiivinen maku.