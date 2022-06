Oulun kaupungin vs. terveysjohtajan Jarkko Huuskon mukaan Oulun koronakuolemia kertyi erityisesti kaupunginsairaalassa ja eri asumisyksiköissä olleissa tartuntaryppäissä. Kuva: Jukka-Pekka Moilanen

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin alueella on kuollut pandemian aikana koronaan yhteensä 198 ihmistä, selviää sairaanhoitopiirin tilastoista. Eniten koronaan kuolleita on ollut Oulussa (62), Kuusamossa (34) ja Limingassa (17).

Kaikkien kolmen kunnan kuolinluvut poikkeavat tavanomaisesta: Oulussa koronakuolleisuus on ollut vain kolmasosan siitä, mitä se koko maassa on keskimäärin ollut. Kuusamossa taas koronakuolleisuus on ollut valtakunnalliseen keskiarvoon nähden 2,6-kertainen ja Limingassa kaksinkertainen.