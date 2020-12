Keskiviikkoiltana pelastaja laskettiin pelastushelikopterista lähelle aluetta, jossa maanvyörymä osui asuinalueelle lähellä Askin kylää Norjassa. Poliisin mukaan useat ihmiset ovat yhä kateissa. Kuva: JIL YNGLAND

Norjassa Oslon lähellä etsitään yhä kadonneita ihmisiä keskiviikkona sattuneen maanvyörymän jäljiltä.

Norjan poliisin mukaan ainakin kymmenen ihmisen uskotaan yhä olevan kateissa, ja kadonneiden joukossa on sekä aikuisia että lapsia.

Suuri maanvyörymä sattui Gjerdrumin kunnassa noin 30 kilometriä Oslosta pohjoiseen varhain keskiviikkona. Maanvyörymässä loukkaantui kymmenen ihmistä, joista yksi vakavasti. Alueelta on evakuoitu satoja ihmisiä.

Sisäministeri Maria Ohisalo (vihr.) kertoo Twitterissä, että Suomi on valmis auttamaan Norjaa, jos maa pyytää apua.

– Olemme seuranneet ja seuraamme tiiviisti Norjan tilannetta ja olemme valmiita auttamaan, jos Norja apua pyytää. Olosuhteet paikalla ovat vaativat ja tekevät pelastustehtävästä vaikean, Ohisalo kirjoittaa.

"Edelleen toivoa ihmishenkien pelastamisesta"

Norjan yleisradioyhtiö NRK:n mukaan vyörymän takia on romahtanut yhteensä noin kymmenen rakennusta, joissa on noin 30 asuntoa. Viimeisimmät neljä taloa romahti velä myöhään keskiviikkoiltana.

Alueelta on etsitty ihmisiä keskiviikosta asti läpi yön.

– Meillä on edelleen toivoa ihmisten löytämisestä ja ihmishenkien pelastamisesta, poliisioperaation johtaja Dag André Sylju sanoi NRK:lle.

Hänen mukaansa pelastajien on ollut kuitenkin mahdoton päästä suoraan maanvyörymäalueelle, koska siellä on liian vaarallista. Norjalaislehti VG:n mukaan poliisi kertoi torstaiaamuna, että alueelle ei voi edelleenkään mennä.

Poliisi käyttää droneja ja lämpökameroita

Pelastusolosuhteet ovat vaativat, koska maanvyörymäalueen savimaa on edelleen liian epävakaata eikä sillä voi kävellä. Alueella on myös satanut lunta, ja lisäksi uusien vyöryjen riski on olemassa.

Siksi poliisi on käyttänyt lämpökameroilla varustettuja drone-lennokkeja ihmisten etsimiseen. Lisäksi apuna käytetään helikoptereita sekä mobiilipaikannusta.

Helikopterit ovat yrittäneet laskea armeijan ja poliisin etsijöitä koirien kanssa paikkoihin, joiden on uskottu kestävän seisomista. Osia alueesta on valaistu etsintöjen helpottamiseksi.

Maanvyörymäalueelta ei ole löydetty lisää ihmisiä, mutta yksi dalmatialainen koira saatiin yöllä turvaan alueelta. Pelastusoperaatio jatkuu edelleen.

Loukkaantuneista viisi on viety sairaalaan ja viisi päivystykseen.

VG-lehden mukaan maanvyörymä osui Gjerdrumin Ask-taajaman eteläpuolelle lähelle valtatietä. Maanvyörymän arvioidaan olevan noin 300 metriä leveä ja 700 metriä pitkä.

Alueella korkea riski maanvyörymille

Keskiviikon maanvyörymä johtui viranomaisten mukaan juoksusavesta.

Norjan vesi- ja energiaosaston (NVE) aluepäällikkö Toril Hofshagen kertoi NRK:lle, että kyseessä on viime aikojen suurin juoksusaven aiheuttama vyörymä, kun puhutaan evakuoitujen ihmisten sekä vaurioituneiden kotitalouksien määrästä.

Gjerdrumin kunta sijaitsee Romerikessa, alueella, jolla on ollut useita merkittäviä maanvyörymiä vuosien varrella. Alue on vanhaa merenpohjaa.

Maanvyörymän jälkeen on pohdittu sitä, miksi epävakaalle savimaalle on ylipäätään rakennettu taloja.

Norjalaisen TV2-kanavan mukaan vuonna kunnallisviranomaiset tekivät alueella vuonna 2005 geologisen tutkimuksen, jossa se merkittiin korkeimman luokan riskialueeksi juoksusaven aiheuttamille maanvyörymille. Silti paikalle rakennettiin uusia asuintaloja kolme vuotta tutkimuksen julkistamisen jälkeen.

Norjan 83-vuotias kuningas Harald julkaisi harvinaisen julkisen lausunnon maanvyörymän jälkeen.

– Ajattelen kaikkia niitä, jotka ovat kärsineet, loukkaantuneet tai menettäneet kotinsa, ja niitä, jotka nyt elävät pelossa ja ovat epävarmoja katastrofin laajuudesta", kuningas totesi palatsin julkaisemassa lausunnossaan.