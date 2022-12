Helsinki

Pääministeri Sanna Marin (sd.) sanoo, ettei keskustalta hyväksytä enää yhtään uutta irtiottoa tai hallitus kaatuu. Arkistokuva. Kuva: Jussi Leinonen

Pääministeri Sanna Marinin (sd.) mukaan hallituksen johtoviisikko on sopinut, että hallituspuolueet noudattavat jatkossa yhteisiä pelisääntöjä.

Marin kertoi, että asiasta on käyty hyvin vakava keskustelu hallituksen johtoviisikon kanssa. Hänen mukaansa pelisääntöjä rikkova puolue valitsee sen, ettei nykyhallitusta enää ole.

– Olemme käyneet läpi myös hallituksen jatkotyöskentelyä ja olemme yhdessä todenneet, että mikäli enää kerrankin vastaava tilanne tulee niin, että hallituksen pelisäännöistä ei pidetä kiinni, hallituksen esityksistä ei pidetä kiinni, niitä eduskunnassa yhdessä opposition kanssa lähdetään muuttamaan tai kaatamaan, niin silloin tätä hallitusta ei enää ole, Marin sanoi medialle.

– Voitaisiin käyttää sellaista sanaa, että tämä oli viimeinen kerta ja mikäli hallituspuolue tällä tavalla toimii, niin siinä sitten samalla valitaan se, että tämän hallituksen tie tässä kokoonpanossa tuli päätökseen.

Marinin mukaan valtiovarainministeri Annika Saarikko (kesk.) on kertonut, että asiasta on keskusteltu keskustan eduskuntaryhmässä ja he sitoutuvat vastaisuudessa noudattamaan yhteisiä pelisääntöjä.

– Vastaavan kaltaista tilannetta ei pitäisi enää syntyä, mihin me olemme nyt valitettavasti viime viikolla joutuneet, Marin sanoi.

Marin puhui medialle hetkeä ennen kuin eduskunta äänesti luonnonsuojelulain sisällöstä. Marinin mukaan luonnonsuojelulain osalta tilannetta ei enää pystynyt korjaamaan. Keskusta oli ennakkoon ilmoittanut, ettei se aio pysyä hallituksen alkuperäisessä esityksessä.

– Kuten sanoin, maito tämän osalta on kaatunut. Tämä tilanne ei muuksi muutu, Marin sanoi.

Kaksi poikkeusta

Marin lisäsi, että hallituksen riveistä voidaan silti poiketa kahden sovitun lakiesityksen kohdalla, sillä niiden suhteen hallituspuolueilla tiedetään olevan erimielisyyttä. Toinen niistä on riitaisana eduskuntaan lähetetty saamelaiskäräjälaki ja toinen translaki, jota käsitellään omantunnon kysymyksenä.

– Tämäkään ei hallituskriisiä aiheuta, vaan tämä on yhdessä todettu ja käyty läpi, Marin sanoi translaista.

Marinin mukaan esimerkiksi keskustan lähtö hallituksesta tarkoittaisi todennäköisesti sitä, että koko hallitus joutuisi pyytämään eroa. Marin painotti haluavansa, että Suomessa on toimintakykyinen hallitus nykykokoonpanolla.

– Mutta ei ole mahdollista, että hallituksen sisällä toistuvasti pelisääntöjä rikotaan ilman, että siitä mitään koituu. Pidän myös hyvin vakavana tätä maailmanpoliittista ja Euroopan poliittista tilannetta, missä olemme. Mielestäni Suomi ja suomalaiset ansaitsevat toimintakykyisen hallituksen, joka pystyy laittamaan syrjään ehkä oman puolueensa vaikeat kysymykset tämän yhteisen koitoksen hyväksi.

Marinin mukaan hallitus ei ole tässä tilanteessa voinut käydä lisätalousarvioneuvotteluja, ja jatkossa harkitaan, millä tavalla kokonaisuutta lähdetään neuvottelemaan.

Valtiovarainministeri Annika Saarikko (kesk.) vakuuttaa puolueensa sitoutuvan yhteisiin pelisääntöihin. Arkistokuva. Kuva: OLIVIER HOSLET

Saarikko vakuuttaa puolueen sitoutumista

Keskusta suututti viime viikolla hallituskumppaninsa, kun se äänesti ympäristövaliokunnassa yhdessä oppositiopuolueiden kanssa hallituksen luonnonsuojelulakia koskevan esityksen muuttamiseksi. Saarikko vakuutti, että irtautuminen hallitusrintamasta perustui asiakysymyksiin eikä poikkeuksellinen toimintatapa toistu muissa lakiesityksissä.

– Muita vastaavia näin merkittäviä muutoksia vaativia lakiesityksiä eduskunnassa keskusta ei tunnista, ja olemme siksi aivan normaalin hallituspuolueen tavoin valmiita sitoutumaan niihin toimintatapoihin, missä hallitus on tähänkin asti työskennellyt, Saarikko sanoi.

Saarikon mukaan oli erittäin hyvä asia, että hallituksen johto pääsi istumaan saman pöydän äärelle ja käymään läpi tapahtunutta sekä jatkoaskelia. Marinin tavoin Saarikko korosti sitä, että tässä maailmantilanteessa hallituksen täytyy pysyä toimintakykyisenä.

– Jaan pääministerin tilannearvion siitä, että Suomi tarvitsee poliittisen ja toimintakykyisen hallituksen, eikä minun puoleltani ole epäselvää etteikö Suomessa voitaisi sellaista taata myös tästä eteenpäin, Saarikko totesi.

– Pääministeri aivan oikein edellyttää kaikilta hallituspuolueilta sitä, että yhdessä sovittuihin asioihin on vaalikauden loppusuoralla sitouduttava. Se koskee keskustaa ja se koskee muita puolueita.

"Vihreillä on paha olla"

Vihreiden puheenjohtajan, ympäristö- ja ilmastoministeri Maria Ohisalon kommenteista kävi selväksi, että tunnelma hallituksen sisällä on edelleen kireä. Ohisalo kuvaili viisikon käyneen hyvin tiukkasanaisen keskustelun.

– Kysehän ei ole vain yhden lain kohdalla irtoamisesta, vaan keskusta on pitkään jo horjuttanut hallitusyhteistyötä. On kaadettu lukuisia lakiesityksiä ennen kuin ne ovat koskaan päätyneet eduskuntaan, Ohisalo sanoi.

– Itse ajattelen, että tällainen luottamuksen syöminen, se että matto vedetään neljän muun hallituspuolueen jalkojen alta, on erittäin vakavaa. Luottamusta ei voi palauttaa millään muulla kuin teoilla.

Ohisalo sanoi myös ajattelevansa, että keskusta hyödyntää maailmantilannetta, jossa kynnys hallituksen kaatamiseen on tavallista korkeampi.

– Tuntuu, että keskusta tässä hyväksikäyttää tätä maailmantilannetta, tekee tällaisia irtiottoja keskellä maailmanpoliittista tilannetta.

Hän kertoi vihreiden eduskuntaryhmän vahvan viestin olleen, että hallitus täytyy pitää tässä maailmantilanteessa toimintakykyisenä.

Saarikolta kysyttiin Ohisalon keskustasta esittämistä kommenteista.

– Ymmärrän, että vihreillä on paha olla ja asiat ovat heille vaikeita. Tunnistan ministeri Ohisalon oikeuden esittää tällaisiakin arvioita meistä hallituskumppaneina, Saarikko sanoi.

Ohisalo kertoi myös olevansa erittäin pettynyt siihen, että hallituksen alkuperäinen esitys luonnonsuojelulaiksi ei mennyt läpi, ja lupaili uusia toimia luonnonsuojelun edistämiseksi.

– Itse tulen ministerinä tekemään sen eteen työtä, että nämä heikennykset kompensoidaan.