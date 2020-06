Kuvassa on vartiolaiva Turva, jonka partiovene upposi juhannuspäivän iltana Loviisan edustalla. Kuva: Joel Maisalmi

1) Merivartioston vartiolaiva Turvan partiovene upposi lauantai-iltana hieman iltakymmenen jälkeen Keipsalon ja Lindholmenin saarten välisellä merialueella Loviisassa. Kolmesta miehistön jäsenestä kaksi pelastautui automaattisesti avautuneelle pelastuslautalle, mutta yksi jäi loukkuun veneeseen. Veneeseen jäänyt merivartija saatiin lopulta pois veneestä ja hänet kuljetettiin helikopterilla Helsinkiin Meilahden sairaalaan, jossa hänet todettiin myöhemmin kuolleeksi.

2) Loviisan Sanomien mukaan partiovene oikaisi toistaiseksi tuntemattomasta syystä merimerkin väärältä puolelta ja törmäsi kovalla nopeudella noin 15 sentin syvyydellä olleeseen kiveen. Veneen pohjaan tuli repeämä, mistä johtuen vene upposi. Lehti uutisoi, että läheisellä Lindholmenin saarella olleen silminnäkijän mukaan kyseessä saattoi olla takaa-ajotilanne.

3) Partiovene PV183 on 11 metriä pitkä ja 3 metriä leveä. Sen huippunopeus on reilut 40 solmua.

4) Sääolot Loviisan edustan merialueella olivat lauantai-iltana melko hyvät. Ilmatieteenlaitoksen mukaa Loviisan edustalla sijaitsevan Orrengrundon säähavaintoasemalla tuulen nopeus on ollut noin 7 metriä sekunnissa ja puuskissa 11 metriä sekunnissa. Onnettomuuspaikka on suojaisessa saaristossa, jossa tuuli ei ole todennäköisesti yltänyt aivan havaintoaseman lukemiin. Veden korkeus on ollut Porvoo–Hamina-merialueella 25–30 senttimetriä tavanomaista matalammalla.

5) Itä-Uudenmaan poliisi on aloittanut tapauksen kuolemansyytutkinnan. Onnettomuustutkintakeskus (Otkes) tekee esiselvityksen onnettomuuden syystä.

– Selvitämme, mitä onnettomuusveneessä tapahtui. Kuulemme pelastuneita, pelastushenkilökuntaa ja muita asianosaisia. Mahdollisesti menemme myös tapahtumapaikalle.

– Alustavan tutkimuksen jälkeen tehdään päätös, ryhdymmekö varsinaiseen onnettomuustutkimukseen. Alustava tutkimus kestää tyypillisesti vajaan viikon, Otkesin viestintäpäällikkö Tiina Bieber kertoi.

Mikäli tapaus etenee varsinaiseen tutkintaan asti, se kestää yleensä 6–12 kuukautta.