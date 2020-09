Pekka Katajan murhan yrityksestä epäillyt otettiin kiinni 3. syyskuuta Keski-Suomen alueella. Kuva: Toni Repo

Poliisi on vanginnut kaksi miestä epäiltyinä todennäköisin syin perussuomalaisten Keski-Suomen vaalipäällikkö Pekka Katajan murhan yrityksestä. Miehet ovat syntyneet vuosina 1976 ja 1981. Epäillyt otettiin kiinni syyskuun alussa.

Vuonna 1981 syntynyt epäilty on Teemu Torssonen, joka toimii tällä hetkellä Jyväskylän kaupunginvaltuustossa ja kaupunginhallituksessa. Lännen Media julkaisee Torssosen nimen jo rikosepäilyvaiheessa hänen yhteiskunnallisen asemansa vuoksi.

Torssonen on liittynyt keskeisellä tavalla perussuomalaisten keskinäisiin riitoihin Keski-Suomessa.

Kataja oli mukana estämässä Torssosen asettumista ehdolle viime eduskuntavaaleissa. Päätöksen asiassa teki perussuomalaisten Keski-Suomen piiri. Myöhemmin Torssonen erotettiin perussuomalaisen puolueen jäsenyydestä.

Virallisissa lausunnoissa perussuomalaiset perusteli erottamista sillä, että Torssosen toiminta julkisuudessa vahingoitti puoluetta.

Jyväskylän kaupunginvaltuustossa Torssonen edustaa omaa yhden miehen valtuustoryhmää.

Vuonna 1976 syntynyt epäilty on kuulunut kahden äärioikeistolaisen liikkeen – Soldiers of Odinin ja Kansallismielisten liittouman – johtohenkilöihin. Mies on aiemmin tuomittu käräjäoikeudessa vaarallisen esineen hallussapidosta. Vuonna 1976 syntyneen miehen hallusta löytyi lokakuussa 2017 jousipatukka.

Pekka Kataja kertoo olevansa helpottunut, kun epäillyt tekijät on saatu kiinni. Hän on vakuuttunut siitä, että teon motiivi oli poliittinen.

Kataja oli perussuomalaisten Keski-Suomen vaalipäällikkönä keskeisesti vaikuttamassa siihen, ettei Teemu Torssosta valittu eduskuntavaaliehdokkaaksi vuoden 2019 vaaleissa. Katajan mukaan hylkäävän päätöksen jälkeen alkoi häneen ja puolueeseen kohdistunut lokakampanja, jonka nyt epäillään kärjistyneen vakavaan väkivallantekoon.

– Saa nähdä, onko tapaukseen sotkeutunut vielä muitakin henkilöitä suunnittelun osalta, Kataja pohtii.

Toista vangituista epäillyistä Kataja ei tunne entuudestaan.

– Hän ei tietääkseni ole koskaan ollut perussuomalaisten jäsen. Hän oli kuitenkin kiivaasti mukana Torssosen porukassa.

Kataja sanoo koko ajan uskoneensa, että poliisi saa tekijät selville. Hän kiittelee vuolaasti poliisin toimintaa.

– Jossain muualla tällainen olisi saattanut jäädä selvittämättä. Minulle ei ole jäänyt tapauksesta pelkotiloja. Tapauksesta on nyt kahdeksan viikkoa enkä ole sinä aikana asunut asunnossani. Se ei kuitenkaan ole johtunut tästä tapauksesta vaan muusta syystä. Helsingissä olen käynyt tarvittaessa, kertoo perussuomalaisten kansanedustajan Jouni Kotiahon avustajana työskentelevä Kataja.

Hän arvioi, että juttua tullaan käsittelemään aikanaan käräjäoikeuden jälkeen ainakin hovioikeudessa.

– Rumba jatkuu vielä hyvinkin pitkään.

Perussuomalaisten Keski-Suomen piirin vaalipäällikkö sekä kansanedustaja Jouni Kotiahon eduskunta-avustajana toiminut Kataja joutui vakavan väkivallan uhriksi 17. heinäkuuta, kun kaksi miestä hakkasi hänet henkihieveriin vasaran kaltaisin välinein.

Teko tapahtui Katajan kotona. Uhrin kertomuksen mukaan joku soitti hänen asuntonsa ovikelloa. Kun Kataja raotti ovea, mies kertoi tuovansa perussuomalaisten esitteitä ja pyysi nähtäväkseen Katajan henkilöllisyystodistuksen.

Katajan haettua olohuoneesta henkilökorttinsa ja palattuaan ovelle, ovi avattiin kokonaan ja kaksi miestä kävi Katajan kimppuun.

Väkivallan seurauksena Kataja joutui hoitoon Tampereen yliopistolliseen sairaalaan. Sairaalassa lääkärit löysivät Katajasta 21 iskukohtaa, jotka parsittiin umpeen 151 tikillä.

Kataja antoi ensimmäisen kommenttinsa tapauksesta Keskisuomalaisen toimittajalle jo ambulanssista. Kataja sanoi, että paketin tuoja oli "arabin näköinen". Sen arvion hän on sittemmin todennut väkivallan jälkeisessä järkytystilassa annetuksi virhearvioksi. Kataja on myöhemmin harmitellut lausuntoaan.

Katajan harkitsematon ensiarvio hyökkääjistä kylvi paljon kuohuntaa etenkin sosiaalisessa mediassa. Esimerkiksi perussuomalaisten eduskuntaryhmän puheenjohtaja Ville Tavio tviittasi tapauksesta tuoreeltaan näin:

– Ulkomaalaistaustainen mieskaksikko oli arvaamatta kotiovelle tullen ryöstänyt ja pahoinpidellyt sairaalakuntoon PS:n Keski-Suomen vaalipäällikkö Pekka Katajan, jonka tiesivät perussuomalaiseksi. Voimia Pekalle. Toivottavasti poliisi löytää raukkamaiset tekijät.

Vangittu kaksikko on kuitenkin maahanmuuttokriittistä kantaväestöä, ja toinen vieläpä perussuomalaisten entinen puolueaktiivi.

Mihin analyysi tilanteesta ja sen julkaiseminen sosiaalisessa mediassa perustui, Ville Tavio?

– Se oli sen hetken tiedoin tehty informatiivinen tviitti ilman mitään omaa lisämaustetta. Luotin uhrin sanomaan ja toistin sen, Tavio vastaa.

Haastattelun jälkeen Tavio lähetti vielä tekstiviestin.

– Kyseessä oli sanomalehti Keskisuomalaisen julkaisema tieto siitä, että Katajan pahoinpidelleet olivat ulkomaalaistaustaisia.

Perinteinen media tekee julkaisemistaan asiavirheistä oikaisun. Aiotko toimia samoin?

– Jos on tehnyt virheen, se on tärkeä oikaista. Korjaan virheen twitteriini.