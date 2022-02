OULU

Kyläpäällikkö Kalle Komulainen esittelee lumesta rakennettua Talvikylää, joka avataan yleisölle 12. helmikuuta. Paikan päällä on muun muassa liukumäkiä ja labyrinttejä sekä poroja ja poneja. Kuva: Laura Seppä

Talvinen huvipuisto alkaa olla viittä vaille valmis ottamaan lapsiperheet ja ryhmät vastaan. Nallikariin joka talvi rakennettavasta Talvikylästä tulee tänäkin vuonna hieman aiempaa isompi.

– Laajentuminen on mahdollista, koska Vauhtipuisto on siirtymässä ensi vuonna Talvikylän alueelle. Tämä on pystytty huomioimaan ja tekemään Talvikylästä vähän isompi, kyläpäällikkö Kalle Komulainen kertoo.

Kaikki lumirakennustyöt on jo tehty. Tällä hetkellä Talvikylää viimeistellään yleisökuntoon, laitetaan alueelle esimerkiksi penkkejä paikoilleen. Talvikylä avataan 12. helmikuuta, ja se on auki maaliskuun loppuun saakka.

– Riippuu toki lumitilanteesta, Komulainen toteaa.

Talvikylässä vierailee Kalle Komulaisen mukaan noin 30 000 ihmistä vuosittain. Kuva: Laura Seppä

Alkamassa on jo 14. talvi. Ensimmäisen kerran rakennustöihin ryhdyttiin vuonna 2007.

– Aluksi oltiin meren rannalla, ja nyt tulee viides vuosi tuossa paikassa. Jatkossa tänne saadaan myös lämpimiä tiloja ja huvipuistolaitteita lipan alle, joten niitä voidaan myös käyttää, Komulainen toteaa.

Osa lumirakentamiseen käytettävästä lumesta sataa taivaalta. Lisäksi käytetään tykkilunta.

– Noin 500 kuutiota tarvittiin lunta tällä kertaa. Alueella oli valmiina maakasoja, jotka vähensivät lumen tarvetta. Näyttää siltä, että lunta on siellä enemmän kuin sitä onkaan, Komulainen kertoo.

Talvikylässä käy Komulaisen mukaan noin 30 000 kävijää vuosittain. Mukana on perheitä, päiväkotiryhmiä, matkailijoita ja yritysryhmiä. Osa käyttää samalla hyväkseen meren läheisyyttä ja kokeilee vaikka pilkkiretkeä. Työntekijöitä Talvikylässä on päivittäin 11.

Osa Talvikylän aktiviteeteista on yleisön vapaassa käytössä, osa on maksullisia. Ilmaista huvia saa hyppäämällä hoijakan kyytiin, ottamalla vauhdit tuubikarusellissa, kokeilemalla vauhtiparkkia tai pitämällä pientä taukoa nuotiopaikalla.

Lisäksi Talvikylässä voi laskea donitsilla tuubimäessä, josta on rakennettu pikkuisen aiempia vuosia isompi. Myös lumilabyrintit on rakennettu vähän aiempaa isommiksi. Alueella on myös liukumäkiä ja seikkailutunneleita. Pikkulapsille avataan lautaparkki, jossa voi kokeilla lumilautailua.

– Paikalla ovat myös ponit ja porot ja ainakin ensimmäisenä viikonloppuna myös huskit, Komulainen kertoo.

Ponien kyydissä pääsee ajelulle tai niillä voi ratsastaa. Porot vetävät puolestaan porukkaa rekien kyydissä. Lapsille on tarjolla myös pärinää ja vauhdin hurmaa, kun kiipeää mönkkärin ohjaksiin. Moottorikelkat vetävät myös rekiä.

Talvikylän visiona on olla Oulun vetovoimatekijä. Talvikylä lisää huomattavasti Nallikarin ranta-alueen ja jään käyttöä sekä tuo Oulun merellisyyttä esille. Talvikylässä järjestetään myös tapahtumia.