Heikki Myllylahti pukeutui maanantaina Nallikarissa pipoon. Helmikuussa sille lienee vieläkin enemmän tarvetta. Kuva: Pekka Kallasaari

Talvi on tulossa. Hetkellisesti voi olla lämpimämpää, mutta se tulee aina – tai on ainakin tähän saakka tullut. Tuleeko jatkossa ja missä muodossa, sen on monella asiantuntevalla suulla kerrottu olevan epävarmaa.

Kysymystä on pohdittu Oulu Urban Culture ry:ssä, joka on kääntänyt katseensa ensi talven hyisimpiin hetkiin. Tekeillä on uusi, brutaaliksi mainittu elektronisen musiikin tapahtuma, Frozen Man.

– Tapahtuma järjestetään luultavasti helmikuussa 2022. Näillä näkymin se tulee Nallikarin edustalle, kertoo yhdistyksen toiminnanjohtaja Heikki Myllylahti.

Jäälle on tarkoitus tehdä kevytrakenteinen esiintymisalusta, jota on mahdollista lämmittää niin, että esiintyjien laitteet toimivat. Lavan ympärille on suunniteltu lumesta ja jäästä muodostuvaa tapahtuma-aluetta.

– On vielä auki, minkälainen siitä tulee. Lisäksi olisi tarkoitus tehdä yhteisötaidepuolta, että päästäisiin osallistamaan ihmisiä ja myös tekemään sinne lumi- ja ­jäätaidetta, Myllylahti maalailee.

Tapahtuma sai viime viikolla Suomen Kulttuurirahaston Pohjois-Pohjanmaan rahastolta 10 000 euron tuen.

Pääkaupunkipilotti

Frozen Man voi olla Oulun kulttuuripääkaupunkihanketta seuranneelle tuttu sanapari. Se vilahtaa Oulun hakemuskirjassa osana tavoitellun pääkaupunkivuoden ohjelmaa.

Heikki Myllylahden mukaan ensi talvena on tarkoitus järjestää tapahtumasta ensimmäinen kokeilu, joka ei suoraan liity kulttuuripääkaupunkihankkeeseen. Yhtymäkohtaa kuitenkin löytyy: hakusessa on jotakin omaperäistä ja sellaista, joka edistää tapahtumien ympärivuotisuutta.

Oulu Urban Culture on ottanut tehtäväkseen kaupunkikulttuurin edistämisen.

– Oulu on kaupunkikulttuurin kehto heinäkuusta elokuun loppuun. Täällähän tapahtuu joka puolella koko ajan. Tosi tärkeää olisi lähteä kehittämään talvi- ja syystapahtumia, Myllylahti sanoo.

Onnistuneeksi esimerkiksi tästä hän nostaa Lumo-valofestivaalin. Se muuttaa loppuvuoden pimeyden vahvuudeksi.

– Vaikka niin kauhea vuodenaika se marraskuu lähtökohtaisesti on.

Pukeutumiskysymys

Konemusiikkitapahtumia on järjestetty pitkin metsiä. Siinä mielessä ei ole outo ajatus, että Frozen Man ei jyskää aivan keskellä kaupunkia.

Olosuhteet ovat kuitenkin varsin todennäköisesti tavoitellun brutaalit. Helmikuussa Nallikarissa voi hyvinkin olla päälle parikymmentä pakkasta ja vähintäänkin vinkka päälle.

Heikki Myllylahti ei usko, että kylmyys nousee ylitsepääsemättömäksi ongelmaksi. Vietetäänhän talvella aikaa tunturissakin.

– Kyllä suomalaiset lähtökohtaisesti ymmärtävät, miten pitää pukeutua.

Niin, etenkin pohjoissuomalaiset, mutta entäpä muut? Konemusiikki on huudossa Euroopassa ja nousussa eteläisemmässä Suomessakin. Tapahtumat ovat monesti valtavia ja vannoutuneimpien harrastajien mielestä usein turhan kaupallisia.

Myllylahden mukaan Frozen Man on tarkoitus pitää alakulttuurisena. Hän uskoo, että kaikessa hulluudessaan tapahtuma saattaisi innostaa paikalle väkeä kauempaakin.

Katoava vahvuus

Myllylahti näkee tapahtumapaikan, jäätyneen meren Oulun vahvuutena, jonka ympärille kaupunki voisi rakentaa identiteettiäänkin. Jos vähänkin laajemmin katsoo, vastaavaa ei monissa paikoissa ole.

– Toisaalta se on myös hyvin haavoittuva asia ilmastonmuutosnäkökulmasta. Haluamme, että tapahtumassa on myös kestävän kehityksen näkökulmaa, Myllylahti sanoo.

Frozen Manin lumi- ja jäärakenteet katoavat kevään edetessä itsestään pilaamatta ympäristöä. Myllylahden mukaan ihmisiä halutaan herätellä siihen, että pitemmän päälle rakennusmateriaaleja ei ehkä ole – eikä jäätä, jonka päällä rakentaa tai tanssia.

– Jos ilmastonmuutos edistyy, niin voiko tällaista tapahtumaa enää järjestää viiden vuoden kuluttua? hän kysyy.