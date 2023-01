Tänä talvena urheilukilpailuja televisiosta katsoessani huomioni on kiinnittynyt monin paikoin maisemaan. Talvilajien kohdalla kisoja on järjestetty paikkakunnilla, jossa lunta ei suorituspaikkojen ulkopuolella ole. Etenkin Keski-Euroopassa järjestettyjen kilpailujen seuraaminen on välillä pistänyt mielen miltei matalaksi. Ei sillä, etteikö ladulla, mäessä ja rinteessä olisi nähty kiinnostavia mittelöitä. Ajatuksia herättävät lumettomat maisemat. Alkuvuodesta Keski-Euroopassa hikoiltiin lämpöennätyksissä hiihtäjien hikoillessa Tour de Ski -kiertueella. Vihreänä ladun ulkopuolella loistanut nurmi ei nostattanut positiivisia mielikuvia.