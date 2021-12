Vuoden 2022 äitiyspakkauksesta löytyy 43 tuotetta. Kuva: Jari Riihimäki / Kela

Kela on julkistanut vuoden 2022 äitiyspakkauksen.

Julkistus tehtiin poikkeuksellisen aikaisin, sillä tavallisesti edellisen vuoden pakkaukset on jaettu loppuun vasta kevättalven aikana. Korona-aikana Suomen syntyvyyskäyrät ovat kuitenkin kääntyneet pitkästä aikaa kasvuun ja äitiyspakkaus vaihtuu jo alkuvuodesta.

Uuden äitiyspakkauksen tuotteita valittaessa on Kelan mukaan kiinnitetty huomiota vastuullisuuteen ja hinnan sijaan on korostettu tuotteiden laatua. Tuotteita on 43, seitsemän vähemmän kuin tänä vuonna.

Katso video äitiyspakkauksen sisällöstä:

– Puuvillasta valmistetuista tuotteista suurin osa on luomupuuvillaa. Muutamassa tuotteessa on käytetty osittain kierrätysmateriaalia. Kaikkien tuotteiden täytyy tietenkin täyttää Suomen ja EU:n lainsäädännän turvallisuusvaatimukset, painottaa etuuspäällikkö Johanna Aholainen Kelan tiedotteessa.

Kahdesta kuosista äänestettiin

Tuotevalikoimassa korostuu tuttuun tapaan monikäyttöisyys. Äitiyspakkauksen suosituimpiin tuotteisiin kuuluu vauvan ulkohaalari, jonka voi muuttaa makuupussiksi vastasyntyneille.

Kahdessa bodyssa on jatkopalat, jotta vaate sopii vauvalle pitempään. Lisäksi kaikissa pakkauksen housuissa on käyttöikää lisäävät pitkät, käännettävät resorit lahkeissa.

Kela järjesti ulkohaalarin sekä peitteeksi muuntuvan makuupussin kuoseista äänestyksen. Haalariin valikoitui tummansininen Muumi-kuosi 59 prosentin äänienemmistöllä ja peitemakuupussiin mustavalkoinen Norppa 56 prosentin äänisaaliilla. Ääniä annettiin yli 8 000.

Suunnittelukilpailun satoa

Vuodevaatelaatikon ilmeen on suunnitellut Aya Iwaya. Kuosi, jossa esiintyy kotimaisia eläimiä, oli yksi Kelan vuonna 2017 järjestämän äitiyspakkauslaatikon ilmesuunnittelukilpailun voittajatöistä. Uusi suunnittelukilpailu käynnistetään ensi vuonna.

Vuodelaatikon ilmeen on suunnitellut Aya Iwaya. Kuva: Jari Riihimäki / Kela

Vuodevaatelaatikko on suunniteltu toimimaan myös vauvan ensisänkynä. Pakkauksesta löytyy laatikkoon sopiva patja.

Äitiyspakkaukseen kuuluu myös Ilo Pisaroi! -ensikirja, joka sisältää lastenrunoja ja vauvan hierontaohjeet vanhemmille suomen ja ruotsin kielellä. Kelasta voi myös tilata saamenkielisen version kirjasta.

Käyttäjiltä saadun palautteen perusteella harsojen määrää pakkauksessa on lisätty ja viltti on otettu uudelleen valikoimaan.

Pakkaus auttaa alkuun

Kelan tarjoama äitiyspakkaus on niittänyt mainetta maailmallakin. Äitiysavustuslaki täyttää ensi vuonna 85 vuotta, ja Kelan mukaan sillä on suuri symbolinen merkitys suomalaisessa hyvinvointivaltiossa.

Ulkohaalari muuntuu tarvittaessa vauvan makuupussiksi. Kuva: Jari Riihimäki / Kela

– Suomessa korona-aika nosti syntyvyyden poikkeukselliseen kasvuun, vaikka muissa Pohjoismaissa kävi toisin. Vanhemmuudesta koetaan paljon paineita, ja suomalaisvanhemmat myös uupuvat usein verrattuna muihin Euroopan maihin. Kelan äitiyspakkaus on yksi tapa auttaa perheitä alkuun ja keskittymään ainutlaatuiseen vauva-aikaan. Pakkaus on erittäin suosittu, sillä sen valitsee rahallisen avustuksen sijaan edelleen noin kaksi kolmasosaa perheistä, Johanna Aholainen toteaa tiedotteessa.