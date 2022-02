Uudiskohteiden rakentamista rahoitetaan taloyhtiön lainalla, joka jaetaan asuntokaupan yhteydessä osakkaiden kesken. Taloyhtiölainoilla on merkittävä osuus kotitalouksien velkaantumisesta. Kuva: Lännen Media

Tiedätkö sinä tarkasti, kuinka paljon taloyhtiölläsi on lainaa? Jos et, et ole ainoa.

Kantar Oy:n tekemän internet-kyselyn mukaan reilu neljännes asunto-osakeyhtiöissä – eli kerrostaloissa tai rivitaloissa – asuvista ei tiedä, millainen lainatilanne omalla taloyhtiöllä on.