Oululaisen asunto-osakeyhtiö Tähtitarhan väestönsuojan oven kynnyksessä oleva tiiviste irvistää ikävästi. Tiivisteet ovat irronneet myös sulkulaipoista. Nämä ovat kuitenkin pikkuvikoja, jotka korjaantuvat tiivisteen uusimisella tai uudestaan liimaamalla.

– Ajan myötä tiivisteet kuivuvat ja kovettuvat, ja silloin ne eivät ole enää tiiviitä ja voivat lähteä irti, yrittäjä Mika Pyhäjärvi sanoo.

Kun tiivisteet ovat kunnossa, hän alkaa tarkastaa väestönsuojan tekniikan ja laitteiden kunnon. Tarkastuskierroksella hän läpikäy väestönsuojan puhallinlaitteiston, aktiivihiilisuodattamisen, padotusventtiilin, ylipainemittareiden kunnon sekä läpivientien tiivistykset. Tarkastuskierroksen aikana tehdään ylläpito- ja huoltotöitä sekä tiiveyskoe, jolla testataan sitä, miten ylipaine suojassa pysyy.

– Yksi tyypillisimmistä vioista on se, että viemärin suojakaivossa on vettä ja viemärin sulkuventtiili on ruostunut, jolloin se on jumissa eikä toimi oikein.