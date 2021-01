Parvekkeella tupakoinnista ja siellä käryävästä tuhkakupista kulkeutuu helposti savua naapurihuoneistoihin. Kuva: Jukka Vuokola

Oikeusministeriö kartoittaa parhaillaan asunto-osakeyhtiölain muutostarpeita.

Terveysjärjestö Suomen ASH antoi ministeriölle lausuntonsa taloyhtiöiden tupakointikieltojen osalta. Yhdistyksen mielestä lakia pitää muuttaa niin, että tupakointi parvekkeilla tai asukkaiden hallitsemissa sisätiloissa voidaan kieltää enemmistöpäätöksellä.

Järjestön puheenjohtajan, professori Pekka Puskan mukaan tupakointikieltoihin liittyvä tilanne on taloyhtiöissä hyvin vaikea. Tällä hetkellä tupakointi voidaan kieltää huoneistoparvekkeilla ja huoneistoissa lähinnä yhtiöjärjestyksessä, jonka muutos edellyttää kaikkien yhtiön osakkaiden suostumusta.

Terveysvaikutukset ovat ilmeisiä

"Sekä asuntoyhteisöt että kieltoja määräävät viranomaiset ovat kokeneet tupakointikiellon hakemisprosessin työlääksi. Yksittäisen asukkaan kannalta tilanne saattaa tuntua jopa toivottomalta. Oikeusministeriön ehdotuksessa ei kuitenkaan esitetä tupakointikiellon saamisen helpottamista", Suomen ASH toteaa maanantaiaamuna lähettämässä tiedotteessa.

– Tupakansavu on syöpävaarallinen seos, eikä sen pitoisuudelle sisäilmassa ole voitu osoittaa turvallista rajaa. Ympäristön tupakansavu lisää esimerkiksi keuhkosyövän riskiä. Lisäksi on arvioitu, että kaikkien ympäristön tupakansavulle altistuneiden sepelvaltimotaudin lisäriski on noin puolet aktiivitupakoijien riskistä, Pekka Puska muistuttaa tiedotteessa

– Jo pelkästään tämän vuoksi olisi perusteltua, että asunto-osakeyhtiö voisi itse kieltää tupakoinnin asuinhuoneistoihin kuuluvissa tiloissa enemmistöpäätöksin.

Väestö kannattaa tupakointikieltoa

Suomen ASH:n toiminnanjohtaja Mervi Hara pitää merkittävänä epäkohtana, ettei taloyhtiöiden asukkaita suojella ympäristön tupakansavulta, vaikka ongelma on ilmeisen laaja.

– Tupakkalain mukaan kenenkään ei pidä altistua tupakansavulle työpaikalla. Sen sijaan asuntoyhteisöissä on vielä paljon asukkaita, jotka kärsivät asunnossaan naapureiden aiheuttamista tupakansavuongelmista, Hara toteaa tiedotteessa.

– Viime vuoden marraskuussa teettämässämme tutkimuksessa lähes joka toinen (49 %) kerrostaloasukas kertoi asuntoon tai sen parvekkeelle kulkeutuvasta tupakansavusta. Toisen, viimekeväisen tutkimuksemme mukaan 63 prosenttia väestöstä olisi valmis kieltämään parveketupakoinnin.

Suomen ASH ry on valtakunnallinen kansanterveysjärjestö ja tupakkapolitiikan asiantuntija. Sen tavoitteena on edistää tupakka- ja nikotiinituotteiden käytön loppumista sekä päihteettömyyttä.