1940–1950-luvuilla rakennettu elementtitalo on malliltaan Ruotsin lahjatalo, tyyppi 1. Ruotsalaiset lahjoittivat tyyppitaloja sodan jälkeen. Rakennus on omistajan mielestä niin huonokuntoinen, ettei sitä pysty korjaamaan. Talo on ollut kylmillään vuodesta 2019.

Kuva: Pekka Peura