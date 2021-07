Oulun Merenkävijässä on tarjolla huoneistoja yksiöistä kolmioihin, kolmesta eri talosta. Kuva: Arkkitehtitoimisto Veli Karjalainen Oy

Asunto Oy Oulun Merenkävijä / Talo A. Temotek Oy. Suunnittelu Arkkitehtitoimisto Veli Karjalainen Oy. Asunto A18, 3h+kt+s, 67 neliötä. Mh. 113 900 euroa (vh. 226 900 euroa).

Veneenveistäjänranta on saanut viime aikoina paljon tilaa tällä palstalla, mutta Pateniemeä huomattavasti lähempänäkin keskustaa tarjotaan mahdollisuutta asua meren välittömässä läheisyydessä. Noin neljän kilometrin päähän keskustasta, Meri-Toppilan rannanpuoleiseksi naapuriksi rakennettava Ranta-Toppilan alue on elänyt toistaiseksi pitkälti hiljaiseloa, vaikka joitakin yksittäisiä hankkeita alueella on ollut jo vireillä ja katuverkkokin on pääosin saanut muotonsa.