Suurin osa Suomen koirista on rotukoiria. Kuvassa kaksi cairnterrireriä. Kuva: Pentti Vuosaari

Suomessa on Kennelliiton mukaan tällä hetkellä noin 800 000 koiraa.

Tilastokeskus arvioi vuonna 2018 että Suomessa on noin 700 000 koiraa. Koirien suosio kasvoi koronavuosina.

Suomen kaikista koirista noin 640 000 eli noin 80 prosenttia on rotukoiria. Kaikista koirista puolestaan 582 000 eli 72 prosenttia on ilmoitettu Kennelliiton koirarekisteriin tai tunnistusmerkintätietokantaan.

– Kansainvälisesti katsottuna Kennelliittoon rekisteröityjen koirien määrä on korkea. Tätä selittää osaltaan se, että Suomessa harrastetaan paljon koirien kanssa. Rotukoirat eivät ole vain kotikoiria, sanoo Kennelliiton puheenjohtaja Esa Kukkonen tiedotteessa.

Kyselyn vastausten mukaan noin joka viidennessä taloudessa on koira. Keskimäärin taloudessa on 1,37 koiraa. Yhden koiran talouksissa 77 prosentilla talouksista on rotukoira.

Kennelliitto selvitti Suomen koiratilannetta Taloustutkimuksen arvion avulla.

Koirat tulee rekisteröidä

Suomessa tuli tämän vuoden alusta voimaan koirien tunnistusmerkintä- ja rekisteröintipakko. Lain mukaan kaikki koirat on merkittävä mikrosirulla.

Kun Ruokaviraston ylläpitämä koirarekisteri, jonka käyttöönotto on toistaiseksi viivästynyt, otetaan käyttöön, on kaikkien koirien tunnistusmerkintä- ja haltijatiedot ilmoitettava rekisteriin tämän vuoden loppuun mennessä.

Kennelliiton mukaan valvottavaa riittää muuallakin kuin Kennelliiton rekisteriin merkittyjen koirien jalostuksessa. Merkittävä määrä rotukoiria on tuoreen selvityksen mukaan Kennelliiton rekisterin ulkopuolella, puhumattakaan muusta rekisterin ulkopuolella olevasta koirakannasta.

Kennelliiton mukaan on huolestuttavaa, että niin Ruotsissa kuin Tanskassakin maan kennelliiton rekisterin ulkopuolelle jää suuri osa erityisesti seura- ja kääpiökoiria, jotka ovat hämärien pentukauppiaiden yleisintä kauppatavaraa.

– Jotta Suomen koirakannan alkuperä ja jalostukseen käytettävät koirat ovat mahdollisimman hyvin tiedossa, on eri toimijoiden yhdistettävä voimansa ja tehtävä hartiavoimin työtä sen takaamiseksi, että Suomeen ei päädy salakuljetettuja koiria, ja Suomessa ei pennuteta koiria niin, ettei niiden alkuperästä ole riittävästi tietoa, sanoo Esa Kukkonen.