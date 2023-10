Osastonhoitaja Ulla-Maija Siitonen on tyytyväinen, että vanhan sairaalan tiloihin saatiin remontilla viihtyisyyttä. Kuva: Teija Soini

Pitkään odotettu OYS Psykiatrian syömishäiriöyksikkö on ollut toiminnassa vajaa kaksi kuukautta.

Apulaisylilääkäri Kristiina Moilanen arvioi, että yksikkö on jo nyt helpottanut jonkin verran nuorisopsykiatrian osaston potilasruuhkia. Kierto on nopeutunut, kun potilaita on pystytty siirtämään osastolta jatkohoitoon syömishäiriöyksikköön.