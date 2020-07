Edellisen hallituksen liikenne- ja viestintäministeri Anne Berner toteutti taksilain uudistuksen, joka on herättänyt kritiikkiä. Helsinki–Vantaan lentokentällä liikenne muuttui 1.7.2018. Kuva: Mauri Ratilainen

Taksilain tuorein uudistus palasi lausuntokierrokselta viime torstaina. Lausuntoja tuli yli sata, joista suuri osa yrittäjiltä ja kansalaisilta.

– Oli odotettua, että taksilaki on tavallista lakihanketta kiinnostavampi. Ei ainakaan meidän alalla tule yleensä näin paljon lausuntoja, sanoo liikenne- ja viestintäministeriön yksikön johtaja Sini Wirén.

Taustalla on entisen liikenne- ja viestintäministerin Anne Bernerin (kesk.) vetämä taksiuudistus, joka monin osin epäonnistui.

Takseja kohtaan on aiempaa enemmän epäluottamusta, palvelu on syrjäseuduilla heikentynyt ja hinnat paikoin nousseet.

Osa taksiyrittäjistä haluaa selkeät pelisäännöt matkan hinnoitteluun

Taksimatkan hinnoittelussa uudessa laissa mielipiteet jakautuvat.

Monet taksiyritykset kannattavat lausunnoissaan vapaan hinnoittelun jatkamista nykylain mukaisesti, osa taas haluaisi takaisin pelisäännöt matkan hinnoitteluun.

Laissa esitetään selkeyttä hintoihin ja enimmäishintoja erityisryhmien kuljetuksiin, mutta osa yrityksistä pitää sitä byrokraattisena ja vaikeana toteuttaa.

– Enimmäishintojen asettaminen erityisryhmille ei ole tarpeellinen, koska yhteiskunnan maksamat kuljetukset on jo pääsääntöisesti kilpailutettu, toteaa Suomen esteettömät ja paaritaksit ry lausunnossaan.

Kilpailu- ja kuluttajaviraston mukaan vapaan kilpailun ongelmana on myös se, että kyytien välityskeskusten omistus on paikallisesti keskittynyttä, jolloin kyytejä voidaan jakaa halutuille yrityksille. Toiseksi julkisten kuljetusten määrä on paikoin suuri.

Kaikkia uusia takseja ei tunnista takseiksi

Taksiliiton mukaan taksilaissa ei ole tartuttu laittomiin kyyteihin, jotka rehottavat useilla paikkakunnilla sosiaalisen median välityksellä.

Poliisihallituksen mukaan valvontaa vaikeuttaa se, ettei kaikkia uusia takseja tunnista takseiksi. Siksi poliisi lausunnossaan kannattaa esityksen mukaisesti taksivalaisimen eli katolla olevan kuvun käyttöpakkoa.

Helsingin taksiautoilijat ry vaatii lisää valvontaa, kun se kertoo viranomaisten järjestämästä valvontaiskusta Uudellamaalla marraskuussa 2019.

– Tuloksena löytyi esimerkiksi etsintäkuulutettuja, ajokortittomia, kuljettajia, joilla ei ollut taksinkuljettajan ajolupaa ja katsastamattomia autoja. Valvontaiskussa löytyneiden puutteiden määrä on aivan liian suuri.

Erityisryhmien huomioimista esitetään kuljettajakoulutukseen

Kelan, sosiaali- ja terveysministeriön ja Invalidiliiton lausunnot korostavat erityisryhmien turvallista ja laadukasta palvelua.

Ne pitävät hyvänä lakiesitykseen kirjattua esitystä erityisryhmien huomioimisesta tavallisessa kuljettajakoulutuksessa ja mahdollisuutta erilliseen erityisryhmien palvelemiskoulutukseen.

– Kela esittää harkittavaksi, että erityisryhmien kuljettajakoulutus säädettäisiin pakolliseksi niille taksinkuljettajille, jotka ajavat kuljetuksia esteettömillä ajoneuvoilla, lausuu Kela.

Kuntaliitto ja A-klinikka nostavat esiin huolen syrjäseutujen taksipalveluista. A-klinikan mukaan turvallisen ravintolakyydin puuttuminen on voinut siirtää alkoholin juomista kotiin ja lisännyt rattijuopumuksia.

Taksiliikenteen turvallisuutta halutaan parantaa

Wirénin mukaan runsasta lausuntomäärää käsittelemään on suunnattu tavallista enemmän liikenne- ja viestintäministeriön työvoimaa.

Edellisen Juha Sipilän (kesk.) hallituksen taksilaki on tarkoitus uudistaa syksyn aikana. Pääministeri Sanna Marinin (sd.) hallitus aikoo muun muassa puuttua taksilupien myöntämiseen, kuljettajien koulutukseen ja matkojen hinnoitteluun kitkeäkseen alan vapauttamisesta seuranneita epäkohtia.

Tarkoituksena on parantaa taksiliikenteen turvallisuutta, mikä auttaisi taksimatkustajien luottamuksen palauttamisessa.