Oulu





Otaxi ei yllättynyt liiton julkaisemista tiedoista, joiden mukaan iso osa taksiyrityksistä on pahoissa vaikeuksissa. Kuvituskuva arkistosta. Kuva: Oulun Aluetaksi

Taksiliiton jäsentutkimuksen mukaan koronapandemia on romahduttanut taksiyritysten liikevaihdon. Jopa 72 prosenttia taksiyrittäjistä kertoo, että liikevaihto on tippunut vuoden takaiseen verrattuna yli 60 prosenttia. 36 prosentilla vastaajista pudotus on ollut peräti yli 80 prosenttia.

Vielä karumpaa kieltä kertoo Nordean Koronamittari, jonka mukaan romahdus on ollut koko toimialalla edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna lähes 80 prosenttia eikä minkäänlaista elpymistä ole tapahtunut.

Taksiliitto sanoo, että ala kärsii koronakriisistä muita toimialoja rajummin, ja kriisi on suora seuraus koronapandemiasta ja sen aiheuttamista rajoitustoimista.

Taksiliiton mukaan valtion tarjoamat yritysten kehittämistuet eivät pelasta kriisiyrityksiä, joihin taksiyritykset kuuluvat. Ala haluaa suoraa tukea, joka on tarkoitettu yrityksen ja yrittäjän selviämiseen, ei toiminnan kehittämiseen.

– Kun liikkuminen ja kontaktit kiellettiin käytännössä kokonaan, kärsi palveleva taksiala yrittäjineen ensimmäisenä eikä minkäänlaista elpymistä näy. Koronan vaikutukset olivat nopeita ja radikaaleja, asiakkaat katosivat käytännössä yhdessä yössä, Taksiliiton toimitusjohtaja Timo Koskinen sanoo.

Koskisen mukaan taksiala on julkisessa tukikeskustelussa laiminlyöty täysin.

– Tämä on kestämätön ja epätasa-arvoinen tilanne. Eikö taksiyrittäjiä ole kuritettu viime vuosina aivan tarpeeksi muutoinkin, Koskinen kysyy.

Suora tuki pelastaisi Taksiliiton mukaan yrittäjiä konkursseilta ja ylivelkaantumiselta.

Liitto huomauttaa, että pienillä yrityksillä ei ole valtavaa puskuria, joka kantaisi yli kriisin, jonka kestoa kukaan ei osaa arvioida. Yritysten kiinteät kulut ovat joka tapauksessa edelleen olemassa.

Jopa 13 prosenttia taksiyrittäjistä ei usko yrityksensä selviämiseen koronakriisin. Vielä hieman isompi osuus – 15 prosenttia – ei osannut antaa arviota selviämisestään. Ne, jotka vielä uskovat selviytymiseensä, kertovat uskonsa perustuvan siihen, että rajoituksia puretaan ja kysyntä palautuu nopeasti.

– Loputtomiin eivät optimistisestikaan suhtautuvat yrittäjät pysty sinnittelemään ilman kysyntää, jonka palautumisesta ei valitettavasti ole merkkejä. Taksiala odottaa maamme hallitukselta nopeita päätöksiä suorasta yritystuesta. Suoralla tuella epävarmat ja jopa jo uskonsa menettäneet taksiyrittäjät voitaisiin vielä pelastaa, Koskinen sanoo.

Taksiliiton näkemykset ja tiistaina julkaisemat tiedot eivät tule Oulussa ja muualla Pohjois-Pohjanmaalla palvelevalle Otaxille yllätyksenä. Romahdus on ollut Otaxin mukaan selvästi näkyvissä myös paikallisesti. Ainoastaan 30 prosenttia normaaleista kyydeistä on ollut ajettavina pandemian aikana.

– Toivomme vahvempaa tukea ja ymmärrystä päättäjiltä taksialalla toimiville pienyrittäjille. On valitettava tosiasia, että suuri osa taksiyrittäjistä on tukijärjestelmissä väliinputoajan roolissa, ollessaan pienyrittäjiä tai toiminimimuotoisia, Otaxi Oulun asiakkuuspäällikkö Piia Sandholm sanoo.

Otaxi on tullut alueen taksitautoilijoita vastaan tarjoamalla mahdollisuuden keskeyttä liiketoiminta määräajaksi. Tältä ajalta autoilijoille ei lähetetä kuukausimaksuja.

Otaxissa katsotaan myös eteenpäin ja mietitään, miten yhdessä toimintamalleja tulevaisuuteen.

– On vaikea ennustaa, mikä on uusi normaali taksialalla. Väheneekö liikematkustaminen pysyvästi? Kasvaako kotimaan matkailu? Pandemian eristysaika jättää jälkensä meihin kaikkiin, erityisesti taloudellisesti, vielä pitkälle ajalle, Sandholm sanoo.

Otaxi kertoo pyrkivänsä turvaamaan palvelutason kouluttamalla uusia yrittäjiä. Ensimmäinen yrittäjäkoulutus käynnistyy 25 toukokuuta.