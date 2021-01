Oulainen

Arttu Ahinko tutuksi käyneessä konttorissaan. Kuva: Niko Salmela

Kaupunki on hiljalleen heräämässä öisestä horteestaan. Arkiaamu on hädin tuskin valjennut, kun jo tutut, katukuvaan sulautuvat taksit nielevät kaupungilla asfalttia. Yhtä niistä kuljettaa oulaistelainen Arttu Ahinko, 24, joka jo tapansa mukaan on valmis kyyditsemään oppilaita koulunpenkille.

Tämänkaltainen työaamu on Ahingolle ollut varsin tyypillinen kohta viitisen vuotta. Kirjoitettuaan ylioppilaaksi Oulaisten lukiosta nuorukainen päätti kokeilla taksikuskin hommia. Se tuntui hänestä luontevalta: Ahingon pappa toimi pitkään taksiyrittäjänä ja hänen oma isänsäkin on tehnyt alan töitä. Perhepiirinsä inspiroimana Ahinko kouluttautui ja haki asianmukaiset luvat.