Kärppien maalilla aloittaa Justus Annunen. Kuva: Jukka-Pekka Moilanen

Viimeiset seitsemän päivää ovat olleet Oulun Kärpille melkoista myllerrystä. Ensin tuli Helsingin IFK pyyhkien pikkupedoilla lattiaa vuosituhannen rumimmilla lukemilla Raksilassa. Sen perään tuli väärä hälytys koronasta, joka perui pari peliä sekoittaen pakkaa Oulussa entisestään.

Lauantaina Kärpät lähtee stabiloimaan tilannetta. Tavoitteena on puhdas kuusikymmenminuuttinen, jonka jälkeen kasvoista on pesty pahimmat kurat pois ja sarjataulukon pistesarakkeessa Kärpillä on illalla kolme pistettä enemmän kuin aamulla.