Taiwanin Pohjois-Suomeen lahjoittamat hengityssuojaimet otettiin vastaan tiistaina Oulun yliopistollisen sairaalan keskusvarastolla Kempeleessä. Kuvassa Taiwanin edustaja Janet Chang Taipein edustustosta. Kuva: Heikki Uusitalo

Taiwan on lahjoittanut 200 000 kirurgista suu-nenäsuojusta Pohjois-Suomeen. Suojuksia tarvitaan poikkeuksellisen runsaasti koronaviruspandemian vuoksi.

Suojukset otettiin vastaan tiistaina Oulun yliopistollisen sairaalan (OYS) keskusvarastolla Kempeleessä. Keskusvarastolta suojukset jaetaan eteenpäin niitä tarvitseville sairaanhoitopiireille.

Lahjoitusta Suomeen järjestämässä ollut kansanedustaja ja eduskunnan Taiwan-ystävyysryhmän puheenjohtaja Mikko Kärnä (kesk.) kiittelee syvästi Taiwania.

Hän huomauttaa, että asianmukaisista suojavarusteista on Suomessa edelleen pulaa. Taiwanin lahjoittamat suojukset riittävät laskennallisesti kattamaan koko Pohjois-Suomen kirurgisten suu-nenäsuojusten tarpeen 2-3 viikoksi.

Kärnä kertoo, että suojusten saaminen Taiwanista Suomeen on ollut noin puolentoista kuukauden mittainen projekti.

– Tämä on ollut pitkä prosessi. Kun Taiwanin kanssa keskusteltiin ja huomasin, että he ovat lahjoittaneet muillekin EU-maille ja myös suoraan Euroopan Unionille, niin olin sitten yhteyksissä Taiwanin edustustoon. Sitten laitoimme yhdessä pyörät pyörimään, Kärnä kertoo Kalevalle.

Miksi kasvomaskit lahjoitettiin OYSin eristyisvastuualueelle eikä esimerkiksi Suomen valtiolle?

– Suomalainen politiikka on ollut sellaista, että ei oteta suoraan vastaan lahjoituksia miltään ulkomaiselta valtiolta. Tämän takia toimittiin näin. Pohjoisena kansanedustajana olen tyytyväinen, että näin toimittiin, että nämä eivät lähteneet mihinkään HUSin loputtomaan varastoon, vaan ne tulivat apuun tänne pohjoiseen.

Taiwanissa koronvirustartuntoja on ollut vähänlaisesti. Taipein edustuston edustaja Janet Chang sanoo , että kun Taiwan on nyt itse onnistunut tukahduttamaan epidemian, on se voinut keskittyä auttamaan muita.

Taiwanissa on mittavaa suu-nenäsuojainten tuotantoa, joita se on voinut viedä muualle maailmaan, koska sen oma tautitilanne on ollut niin lievä. Changin mukaan maassa on todettu alle 500 tartuntaa.

– Ja vain seitsemän kuolemaa, Chang totesi Kempeleessä.

Mikko Kärnän mukaan Suomi on nyt suorastaan suuressa kiitollisuudenvelassa Taiwanille.

Taiwan sijaitsee saarella Manner-Kiinan edustalla. Taiwanin asema on kiistanalainen, sillä vain harvat maat ovat tunnustaneet sen itsenäiseksi valtioksi. Tunnustaneet maat ovat valtaosin Tyynenmeren pieniä saarivaltioita.

Suomella ei ole virallisia diplomaattisuhteita Taiwanin kanssa. Taiwanilla on kuitenkin Helsingissä edustusto, jota kutsutaan Taipein edustustoksi.

Pyrkiikö Taiwan tekemään lahjoituksella jonkinlaista mielipidevaikuttamista?

– Itse näen, että Taiwan tekee tämän ennen kaikkea auttaakseen, koska he ovat niin hienolla tavalla kyenneet koronavirusta vastaan taistelemaan, Kärnä sanoo.

Oulun yliopistollisen sairaalan erityisvastuualueen hankintapäällikkö Juha Putkonen kiittelee mediatiedotteessa lahjoituksesta.

– Tämä lämmittää mieltä ja auttaa jaksamaan ponnisteluissa saalistaa lisää suojatarvikkeita Pohjois-Suomen terveyden- ja sosiaalihuollon ammattilaisille koronaviruksen vastaisen taistelun eturintamaan, Putkonen sanoo.

Putkonen sanoo Kalevalle, että OYSin erityisvastuualueella on välillä ollut hyvinkin tiukkoja tilanteita suojavarusteiden niukkuuden vuoksi.

Juttua päivitetty kello 11.00 kauttaaltaan jutussa esiintyvien henkilöiden kommenteilla.