Sarjan päähenkilö on rikoskonstaapeli Endeavour Morse (Shaun Evans) ja pääsivuhenkilö rikoskomisario Fred Thursday (Roger Allam). Kuva: ITV

Nuori Morse

**** Onko juoni uskottava? Onko loppuratkaisu looginen?

Sillä ei ole merkitystä. Merkitystä on nostalgisilla brittitunnelmilla: kalseilla, sumuisilla, harmailla ja hämärillä ympäristöillä sekä kokolattiamatoilla, tammipaneeleilla ja kädenlämpöisellä oluella.

Niistä on Nuori Morse tehty – ja tyypeistä. Morse (Shaun Evans) itse ei juuri hymyile saati naura, mutta hänessä piilee emotionaalista charmia ja kyynistä huumoria. Myös muu vakituinen henkilögalleria on tullut kantakatsojille tutuksi kuuden edellisen kauden aikana.

Yllättävä ja kohtalokas lemmenloma

Nyt alkaa seitsemäs kausi. Kyseessä on vuosina 1986-2000 tehdyn Komisario Morsen spin-off, joka sijoittuu päähenkilön nuoruusvuosiin 1960-luvun Oxfordissa. Siinäkin ratkotaan rikoksia oopperamusiikin soidessa taustalla.

Ensimmäisessä jaksossa vuosikymmen vaihtuu 1970-lukuun. Useiksi sivutarinoiksi haarautuvassa pääkertomuksessa pubissa työskentelevä nuori nainen surmataan uudenvuodenjuhlinnan jälkeen kanavarantaan, eikä ruumis jää ainoaksi.

Kuoleman lisäksi kuvioihin ilmaantuu paranormaaleja ilmiöitä, outoa viheltelyä ja aikamoista sovinismia sekä Morsen kohtalokas ja yllättävä lemmenloma Venetsiassa.

Jaksoja on vain kolme. Se on harmi, sillä Morsen seurassa voisi viihtyä näinä korona-aikoina pitkään. Jaksoilla on sentään mittaa puolentoista tunnin verran.

Yle TV1 klo 20.55