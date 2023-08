Taiteiden yön alkuillassa ihmiset parveilevat kohti Pikisaarta. Saaren puutalojen sisäpihat ovat täyttyneet ihmisistä jo varhain illalla. Taiteiden yön ohjelmiston tapahtumista useampi sijoittuu kulttuuririkkaaseen Pikisaareen, mutta iltaa tähdittää monien osalta samanhenkisten ihmisten kohtaaminen.

Ihmiset liikkuvat massoina kohti hetkittäin eri puolella tapahtuvia esityksiä. Matkalla moni poikkeaa tutustumassa ovensa yleisölle avanneisiin taloihin ja työhuoneisiin.

Valtter Appelgren toimi Pikisaaressa telttasaunan lämmittäjänä. Kuva: Teija Soini

Taidekokemusten lisäksi rannan läheisyydessä on mahdollista myös rentoutumiselle. Valtter Appelgren on lämmittänyt kompaktin kokoista telttasaunaa iltapäiväneljästä alkaen. Telttaan mahtuu löylyttelemään sulassa sovussa ainakin kaksi ihmistä kerrallaan. Vilvoittelua varten saunasta on lyhyt matka pulahtaa laiturilta veteen.

Vähän matkan päässä on tarjolla myös ruokaa. Monet alueelle saapuneet ovat tilanneet nautittavakseen napolilaistyylistä pitsaa pieneltä telttakojulta.