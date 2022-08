Tyrnävä

Yhteisiä arjen helmiä -kokoelmanäyttely avautui yleisölle tiistaina 2. elokuuta Tyrnävän Myllykirjastossa. Oulun taidemuseon ja Tyrnävän kunnan yhteistyössä järjestettävässä näyttelyssä valokeilassa ovat Tyrnävän taidekokoelma ja paikalliset taiteen tekijät.

Näyttelyn kuraattorin, Oulun taidemuseon vastuumuseotutkija Tuija Visurin mukaan Tyrnävällä on eläväinen taidekulttuuri ja näyttelyn nimi, joka pohjautuu kuvataiteilija Pia Hentusen teoskokonaisuuteen Arjen Helmiä on muistutus siitä, että kunnan monipuolinen taidekokoelma on tarkoitettu kaikille. Näyttelyn toivotaan tarjoavan useille ihmisille elämyksellisen mahdollisuuden pysähtyä ihailemaan taidetta.