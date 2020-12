Nykyajassa on jotain samaa kuin 1970-luvun Suomessa, muuttujat muuttaen. Yhteistä on ihmisten yksityisen elämänpiirin ylipolitisoituminen sekä kulttuurin parissa toimiva nuorten aikuisten ”etujoukko”, jolla on ehdoton usko Oikeaan Totuuteen ja halu muuttaa maailmaa näköisekseen.

70-luvulla tätä joukkoa kutsuttiin taistolaisiksi, nykyiselle ei ole oikein hyvää kokoavaa ryhmänimeä. Yhdysvalloissa, tämän liikkeen syntysijoilla, kyseisiä ihmisiä kutsutaan termillä ”Woke”, mikä tarkoittaa heidän ylenmääräistä valveutuneisuuttaan.