Taina Ala-Ketola (edessä) tanssi yhdessä Kaisa Rundelinin kanssa teoksessa Tytär, jonka koreografina toimi Hanna Brotherus. Teos nähtiin JoJo - Oulun Tanssin Keskuksen syysohjelmassa 2019. Kuva: Jukka-Pekka Moilanen

Pyhäsalmen Tanssi ry:n uutena toiminnanjohtajana aloittaa Taina Ala-Ketola (s. 1975). Hänen tehtävänkuvaansa kuuluu ensisijaisesti Pyhäsalmen Tanssi ry:n järjestämän Täydenkuun Tanssit -festivaalin tuottaminen Pyhäjärvellä yhdessä taiteellisen johtajan Alpo Aaltokosken kanssa.

Ala-Ketola on tanssija, tanssinopettaja (AMK), kasvatustieteen maisteri sekä kulttuurin tuottamisen ja luovan talouden ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon opiskelija. Taina Ala-Ketola on monipuolinen tanssin kentän ammattilainen. Hän on toiminut pitkään Helsingissä tanssipainotteisen luokan luokanopettajana ja kehittänyt tanssin opetusta peruskoulussa.

Lisäksi Ala-Ketola on toiminut tuotannollisissa tehtävissä Täydenkuun Tansseilla, Bättre Folk -festivaalilla ja oululaisen Flow Productionsin HYLKY-teoksessa.

Tanssijana Ala-Ketola on nähty Oulussa esimerkiksi Hanna Brotheruksen ja Satu Tuomiston teoksissa. Hän tanssi myös oopperassa Aabrahamin pidot Limingan kunnan 500-vuotisjuhlissa 2017 ja Helsingin Musiikkitalossa 2018.

Täydenkuun Tanssit viettää tänä vuonna 30-vuotisjuhlavuottaan. Pyöreitä vuosia juhlistetaan kotimaisen tanssitaiteen voimin. Lisäksi Pyhäsalmen Tanssi pyrkii kehittämään toimintaansa ympärivuotisemmaksi ja monipuolisemmaksi jatkuu.