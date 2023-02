Edesmenneen akateemikon ja lastenkirjailijan Kirsi Kunnaksen kirjan runot heräävät eloon näyttämöllä Kuopion kaupunginteatterin esityksessä Tiitiäisen metsä. Kuva: Kuopion kaupunginteatteri

Tänä keväänä Oulun lasten ja nuorten teatterifestivaalin (28.3.–1.4.) teemana on rohkeus. Ohjelmistossa on lähes 20 esitystä eri ikäisille. Teatteri Jurkan tuotanto Jane! Jane! Jane! on suunnattu nuorisolle. Kuopion kaupunginteatteri vie kaikki halukkaat seikkailulle Kirsi Kunnaksen runojen ihastuttavaan Tiitiäisen metsään.