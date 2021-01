Tältä näyttää teatterin tekeminen korona-aikaan. Näytelmää Poikani joka katosi on harjoiteltu Oulun teatterin pienellä näyttämöllä noin viikko. – Koska aihe on niin raffi, meillä on tänään markkinointitiimi tässä mukana. Ajamme heitä sisään kokemusmaailmaan ja mietimme yhdessä, millä tavalla tätä lähestytään, ohjaaja Heta Haanperä (taustalla) kertoo.

Kuva: Pekka Peura