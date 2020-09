Tanssii tähtien kanssa -ohjelma alkaa tänään esittelyjaksolla. Tanssitaidoista kisaa 12 tähtiparia.

Parketilla on suorastaan tunkua MTV3:n Tanssii tähtien kanssa -ohjelman 13. kaudella, josta saadaan esimakua tämän illan esittelyjaksossa.

Mukana on ennätykselliset 12 tähtiparia, joiden tehtävänä on vakuuttaa sekä yleisö että tuomarit tanssitaidoillaan. Luvassa on 14 jaksoa, joista yksi on hyväntekeväisyyslähetys.

"Ujo Muumipeikko" vailla tanssikokemusta

Tanssiparketilla tähtivalmentajineen hikoilee julkisuudesta tuttuja nimiä jääkiekkoilijoista somevaikuttajiin. Kisaan on lähtenyt myös vihreiden entinen kansanedustaja ja puheenjohtaja Touko Aalto, joka luonnehtii itseään "ujoksi Muumipeikoksi", jolla ei ole tanssikokemusta.

Se ei välttämättä ole este kilpailussa menestymiselle, sillä ohjelman historiasta muistetaan yhä kanki-lisänimityksen saaneen, nykyisen puolustusministerin Antti Kaikkosen (kesk.) puutteelliset tanssitaidot, joilla hän ylsi kisassa neljänneksi vuonna 2008.

Tällä kaudella kisailevat myös JVG:n Jare Brand, kenkäsuunnittelija Minna Parikka, yrittäjä ja suunnittelija Janina Fry, jääkiekkoilija Niklas Hagman, näyttelijä Kristiina Halttu, Duudsoneista tuttu Jukka Hildén, juontaja Shirly Karvinen, muusikko Jesse Markin, somevaikuttaja Miisa Rotola-Pukkila, päätoimittaja Sami Sykkö ja hiihtäjä Virpi Sarasvuo.

Tuomareina jatkavat Jukka Haapalainen, Helena Ahti-Hallberg ja Jorma Uotinen. Juontajakaksikkokin on tuttu: Vappu Pimiä ja Mikko Leppilampi. Sen sijaan Tuija Pehkonen on äitiyslomalla ja mahdollisesti palaa myöhemmin kauden aikana.

Tanssii tähtien kanssa, nauhoitettu esittelyjakso tänään lauantaina MTV3 klo 19.30, suorat lähetykset 6.9. alkaen klo 19.30.